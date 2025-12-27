Vanke tahvillerinde kısa vadeli erteleme onaylandı

Vanke’nin tahvil sahipleri, 3,7 milyar yuan (528 milyon dolar) tutarındaki tahvilin geri ödemesi için kısa vadeli ek süreyi onayladı. Ancak şirketin ödemeyi bir yıl erteleme talebi kabul edilmedi. Bu karar, hafta içinde 2 milyar yuan tutarındaki başka bir Vanke tahvili için alınan kararla da paralellik gösterdi. Söz konusu tahvilde de yatırımcılar bir yıllık ertelemeyi reddederken kısa süreli uzatımı kabul etti.

S&P Global Ratings, Vanke’nin kredi notunu “SD” (seçici temerrüt) seviyesine düşürdü ve verilen ek süreyi temerrüde eşdeğer bir borç yeniden yapılandırması olarak değerlendirdi. Fitch Ratings de şirketin notunu “RD” (kısıtlı temerrüt) seviyesine indirdi. Analistler, Vanke’nin önümüzdeki altı ayda vadesi gelen tahvil borcunun 9,4 milyar yuana ulaştığına dikkat çekerek olası bir temerrüdün Çin gayrimenkul sektöründeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor.

Borç krizi ve yatırımcı tepkisi

Tahvil sahiplerinin ek süreyi onaylaması, Vanke’nin kısa vadede temerrütten kaçınmasına yardımcı oldu. Uzatma planı, yüzde 92,11 oranında destek alarak gerekli yüzde 90 eşiğini aştı. Yatırımcılar, şirketin geçici uzatmaların ardından daha kapsamlı bir borç yeniden yapılandırma planı sunabileceğini öngörüyor. Karar, yerel yönetimlerin zor durumdaki şirketlere destek verme eğiliminin bir göstergesi olarak da değerlendiriliyor.

Küresel yansımalar

Vanke’nin borç süreci, küresel yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yakından izleniyor. Çin ekonomisinde önemli bir ağırlığa sahip olan gayrimenkul sektöründeki finansal sıkıntılar, ülkenin büyüme görünümüne ilişkin beklentiler üzerinde baskı oluşturuyor. Analistler, sektördeki borç sorunlarının yalnızca konut piyasasıyla sınırlı kalmayarak bankacılık sistemi, yerel yönetim finansman araçları ve tahvil piyasaları üzerinden daha geniş bir etki alanı yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede Vanke’deki gelişmeler, Çin’deki şirket borçluluğuna yönelik risk algısının seyrine dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Küresel yatırımcılar, Çinli emlak şirketlerine ilişkin kredi riskini ve olası politika adımlarını izlemeyi sürdürüyor.