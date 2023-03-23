Vanora Ventures, 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Programına aldığı girişimlerin teknoloji ortağı olan Vanora Ventures, teknoloji girişimlerinin ihtiyacı olan yazılım geliştirme, tasarım, analiz, strateji, araştırma, geliştirme ve proje yönetimi gibi konularda hizmet vererek Avrupa’daki en büyük girişim stüdyosu olmayı hedefliyor.

“VON” ve “GROVTH” programları ile girişimleri bünyesine katacak olan Vanora, teknoloji ortağı olmanın yanı sıra girişimlere finansal kaynak imkanı da sağlayacak.

“VON” programı ile fikir ve tohum aşamasındaki girişimler; ekip kurma, iş modeli geliştirme, gelir modeli oluşturma, ürünü hayata geçirme, MVP oluşturma, yazılım geliştirme, büyüme stratejilerinin oluşturulması ve yatırım imkanı gibi önemli noktalarda desteklenecek.

Büyüme aşamasındaki girişimler için ise “GROVTH” programını duyuran Vanora Ventures, katılan girişimlerin teknoloji ortağı olmanın yanı sıra yatırım, büyüme, satış, pazarlama ve tüm dijital alanlarda girişimleri destekleyecek. Ayrıca bu programları tamamlayan girişimlere, finansman arayış süreçlerinde yatırım ekosistemindeki partnerleri aracılığıyla 50 Bin Dolar sermaye taahhüt edecek.

100'den fazla girişimi bünyesine katacak

Vanora Ventures’ın kurucu ortakları Abdurrahman Beşinci ve Can Üzüm; “Vanora Ventures ile 10 yıl içerisinde 100’den fazla teknoloji girişimini portföyümüze katarak, hem yerli hem de yabancı sermayeler için geniş yelpazede bir teknoloji yatırım alanı oluşturmayı ve ekosisteme katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.

Vanora Ventures’a yatırım yapmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan TechOne VC Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, “Günümüzde risk sermayesi yatırımcılarının girişim şirketlerine yalnızca nakdi kaynaklarla destek olduklarında yatırımlarından beklenen oranda geri dönüşler alamadıklarını gözlemlemekteyiz. Bu nedenle girişimcilere, ilk günden itibaren uçtan uca destek olacak yeni bakış açıları tartışılmaktadır.

Girişimci ekiplere yazılım geliştirme yanında farklı katma değerler sunan Venture Studio yapılarının, erken aşama girişimlerin hayatta kalma oranlarında önemli farklılıklar yarattığı tüm dünyada kanıtlanmıştır. Vanora Ventures yatırımı, Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda tohum öncesi ve tohum aşama yatırımlarda yüksek katma değer ve çarpanlar yakalanabileceğine olan inancımızın bir göstergesidir.” dedi.

Vanora Ventures’ın imza attığı işlerin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Yiğit Arslan, “Global ölçekteki Venture Studio yaklaşımını kendi ekosisteminde uygulayan Vanora Ventures ekibiyle çıktığımız bu yolda, fikir aşamasından itibaren ortaya çıkacak yeni girişimler için şimdiden heyecan duymaktayız.

TechOne Venture Capital ekibi olarak, yönettiğimiz farklı fonların gücü ile hem portföy şirketlerine hem de yeni girişimlere başarı yolunda uçtan uca çözümler sunmak adına çeşitli adımlar atmaktayız. Yakın gelecekte çoklu coğrafyalarda fikir aşamasından erken aşamaya kadar hakim oyuncu olmayı planlıyoruz.” dedi.