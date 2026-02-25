Varlığa dayalı menkul kıymet ihracında 100 milyar TL’lik rekor

Türkiye’de sermaye piyasalarında menkul kıymetleştirme faaliyetlerini teşvik etmek, geliştirmek ve bu alanda araçlar ihraç etmek amacıyla 2020 yılında kurulan Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ); bankalar, finans kurumları ve reel sektör firmalarının varlıklarını menkul kıymetleştirerek sermaye piyasalarına taşımalarını sağlıyor.

TMKŞ, Kaynak Kuruluşlar ile birlikte sermaye piyasasına sunduğu yeni finansal enstrümanlar ile menkul kıymetleştirme yaparak ihraç ettiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ile finansal varlıkları likit hale getiriyor. Finansal işlemlerin ve kredi bilgilerinin Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde kaydedilmesini, izlenmesini ve raporlanmasını sağlayan, Risk Merkezi üyesi olan TMKŞ oluşturduğu sürdürülebilir yapı ile finansmana erişimi kolaylaştırırken, sermaye piyasalarının derinleşmesine ve finans kuruluşlarının etkin bilanço yönetimine katkıda bulunuyor.

2022 yılından bu yana farklı alanlarda faaliyet gösteren bankalara ve finansman kuruluşlarına hizmet veren TMKŞ; Mayıs 2025’te açıkladığı ihraç büyüklüğünü bir önceki yıla göre 6 ayda %350 artırdı. Bireysel, Tüzel Krediler ve diğer dayanak varlıklardan oluşan 100 milyar TL varlığa dayalı menkul kıymet ihraç etti.

Gerçekleştirilen VDMK ihraçları ile sermaye piyasasında derinliğin arttırılmasında ve Kaynak Kuruluşların etkin bilanço yönetimine katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Genel Müdürü Haldun Nigiz;

“Bugün 100 milyar TL ihraca ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu rakama uçtan uca menkul kıymetleştirme altyapımız, güçlü modelleme kabiliyetimiz ve piyasayla kurduğumuz güven ilişkisi sayesinde ulaştık. Türkiye'nin ilk ipotek finansmanı kuruluşu olarak; sadece ihraç yapan değil; tasarlayan, modelleyen, yöneten ve sürdürülebilir kılan bir ekosistem inşa ediyoruz. Sektörel deneyimimiz, güçlü ekibimiz, değerli ortaklarımız ve kaynak kuruluşlarımız ile birlikte ihraç hacmimizi günden güne büyütüyoruz.

Kaynak Kuruluşların likidite ihtiyacını karşılarken adımlarımızı titizlikle ve sürdürülebilirlik anlayışı ile atmaya özen gösteriyoruz. Değerlendirme süreçlerimizde veri analitiklerini en üst düzeyde kullanıyor ve teknolojiyi modellere entegre ederek kurumların ve yatırımcıların hedeflerine daha şeffaf ve karar kalitesini yükselten bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Güçlü ve dinamik bir şekilde başladığımız 2026 yılında önümüzdeki dönemlerde de ihraç tutarımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyor, büyüme ivmemizi kararlılıkla sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.

Global Banking & Markets CEE, Central Asia & Türkiye ödüllerinde Koçfinans ile gerçekleştirdiği ihraç modeliyle “Yılın Menkul Kıymetleştirme İşlemi” ödülüne layık görülen TMKŞ; bankalar, banka dışı finansal kurumlar, AgriFintek ve gömülü finansman alanında faaliyet gösteren firmalara hizmet veriyor.