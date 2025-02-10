Varlıklı bireylerin güvenli yaşam ve yatırım planı ihtiyacı arttı

Dünyadan göç ve vatandaşlık modellerinin masaya yatırıldığı, servet yönetiminin artan önemiyle birlikte Türkiye’nin de bu pazardaki konumunun ele alındığı “Servet Koruma Semineri”, İstanbul Swissôtel The Bosphorus’ta Türkiye ve dünyadan uzman isimlere ev sahipliği yaptı.

“B planına sahip olmak, geleceğe yönelik stratejik zorunluluk”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarının, önümüzdeki dönemde küresel iş dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Son yıllarda dünya çapında yaşanan ekonomik, politik ve sosyal değişimler, varlıklı bireylerin ve ailelerin daha güvenli bir yaşam ve yatırım planına olan ihtiyaçlarını artırdı. Bu değişimler, bugünkü refahı korumanın yanı sıra aynı zamanda gelecek nesiller için sürdürülebilir bir yaşam standardını güvence altına almayı da kritik öncelik haline getirdi. Dolayısıyla artık bir B planına sahip olmak, sadece alternatif değil, bilinçli bir vizyon ve geleceğe yönelik stratejik zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları, bu ihtiyaçlara yanıt sunan etkili bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye yatırım yoluyla doğrudan yabancı yatırımları çekmek en büyük önceliğimiz”

Mobilite ve erişimin çok önemli iki unsur haline geldiği günümüzde; bireylerin ve ailelerin farklı bölgelerde iş kurma, network oluşturma, varlıklarını güvence altına alma ve yeni nesillerine daha geniş ufuklar sunma çabalarının, bu programların önemini artırdığına değinen Demirel, şöyle devam etti:

“Daha geniş bir bakış açısıyla ele aldığımızda bu adımlar, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen, bireylerin ve toplumların geleceğe güvenle bakmasını sağlayan stratejik bir yatırım anlamı taşıyor. Henley & Partners olarak, bugüne dek 15 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım sağlamış bir hükümet danışmanlığı uygulamasını yürütüyoruz. Halihazırda 20’den fazla ülkeye bu alanda danışmanlık veriyoruz. Ülkemize de yatırım göçü yoluyla kalıcı ve sürdürülebilir doğrudan yabancı yatırımları çekmek en büyük önceliğimiz. Ülkemizde mevcut ekonomik programın başarılı olması açısından da bu çabamızın kıymetli olduğunu görebiliyoruz.”

“2024 yılı, yüksek servete sahip bireylerin hareketi açısından rekor bir yıl oldu”

Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Dominic Volek ise Henley & Partners’ın global çaptaki faaliyetlerine değinerek şunları söyledi: “Küresel ayak izimiz sayesinde, başarılı iş sahipleri ve girişimcilerle beraber 40 ülkede yatırım ve göç hizmeti sağlarken, aynı zamanda global vatandaşlara küresel perspektifte yatırım yoluyla destek sunuyoruz. Müşterilerimize risklere karşı koruma sağlıyor, tek bir ülkeye bağlı kalmadan yaşamaları için destek oluyoruz. Müşterilerimizin çoğu, başka ülkede ikamet etme konusunu bir opsiyon olarak ele alıyor. Daha iyi eğitim, iklim, sağlık koşulları, vergi avantajları ve ikinci veya üçüncü pasaport, vizesiz seyahat gibi çeşitli konular için bizimle iletişime geçiyorlar. 2024 yılına baktığımızda ise yüksek servete sahip bireylerin hareketi açısından rekor bir yıl oldu. Bu noktada Covid öncesi döneme tekrar ulaştığını görüyoruz. Ülke tercihlerinde ise Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Hindistan, Vietnam, Çin, Singapur gibi ülkelere göç talebi oluyor. Ülkelerin dışarıya göç vermesi noktasında ise ilk 3 sırayı Çin, Birleşik Krallık ve Hindistan yer alıyor.”

Uluslararası yatırım stratejilerinde ortak görüş stabilite ve çeşitlilik

Deneyimli Gazeteci Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşen panellerde uluslararası uzmanlar, küresel yatırım ve servet koruması stratejileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Blue Crow Ortağı ve Fon Müdürü Duarte Calheiros e Menezes, MIBS Group Satış ve Varlık Yönetimi Direktörü Eirini Pisogiannaki, Benrock Capital Satış Müdürü Dusan Marinkovic ve Royal

St Kitts Hotel Satış Direktörü Katie Sosna, uluslararası yatırım stratejilerinde güncel trendlere değindi. Panelde ortak görüş, yatırım yapılacak ülkelerde stabilite ve çeşitlilik kriterleri oldu.

Bir sonraki panelde ise International Private Wealth Ortağı Zac Lucas, Tamimi Consulting Kurucusu Tarık Tamimi, Centrum Turkey Yönetici Ortağı Burçin Gözlüklü ve Kona Capital Advisors Ortağı Muharrem Gülsever, deneyimlerini paylaştı. Panelistler, çeşitlendirilmiş portföylerin uzun vadeli finansal istikrar ve sürdürülebilir servet yönetimi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Ayrıca Arnavutluk Cumhuriyeti Büyükelçisi Blerta Kadzadej, Arnavutluk’taki yatırım fırsatlarını detaylandırarak bölgesel yatırım ekosistemine ışık tuttu. Kadzadej, Türkiye ve Arnavutluk arasındaki dostane ilişkilere de değindi.

Seminer sonrası Henley & Partners'ın ev sahipliğinde, Çırağan Palace Kempinski’de Türkiye’nin en büyük aile ofislerinin katılımı ile kapalı bir yemek daveti düzenlendi. Yemekte, Tipolis CEO’su Dr. Titus Gebel “Private Cities” ve Henley & Partnes Servet Danışmanlık Direktörü Zac Lucas “Wealth Advisory” konulu sunumlarını gerçekleştirdi.