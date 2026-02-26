Varna'ya lojistik üs kuran Soyteknik, yerli üretimle büyüyor

Kuruluşu 1996 yılında olan Soyteknik, ağır sanayi endüstrisine ilk adımını Tuzla tersaneler bölgesinde küçük çaplı gemi ve fabrika donatım malzemelerinin satışıyla attı. Gelen talepler doğrultusunda üretime yönelen şirket, zaman içinde glob vana, çek valf, kollektör vanası, kelebek vana, ejektör, ani kapama vanası, yangın vanası, çamur sandığı ve sintine süzgeci gibi geniş bir ürün portföyü oluşturdu.

Bugün savunma sanayinden ticari gemi projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Soyteknik, ikinci nesil yönetimle birlikte hem ihracat pazarlarını büyütmeyi hem de yerli ve milli üretim kabiliyetini daha da artırmayı hedefliyor. Şirket, ikinci nesil yönetimle birlikte savunma sanayindeki konumunu güçlendirerek büyümesini sürdürüyor. Kurucu ortak ve eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Hicabi Soytürk’ten bayrağı devralan Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Soytürk, şirketin özellikle askeri gemi projelerinde yerli ve milli üretim kabiliyetiyle öne çıktığını söyledi.

2026 hedefi, yüzde 35 ciro artışı

Soyteknik’in savunma sanayinde yerli üretim kapasitesiyle daha fazla projede yer almayı hedeflediğini belirten Soytürk, askeri alandaki referansların yeni pazarlara açılımda da önemli rol oynadığını vurguladı. 2026 yılına askeri projeler, ticari gemiler, römorkör ve yat projeleriyle başladıklarını aktaran Soytürk, büyüme hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“2025 yılında hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. 2026 yılının ilk çeyreğine girerken almış olduğumuz askeri projeler, ticari gemiler, römorkör ve yat projeleri ile iyi bir başlangıç yapmış bulunmaktayız. 2026 yılı hedefimiz ise ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 35 artırarak sene sonunu kapatmaktır. Bunun için almış olduğumuz projeler dışında yine görüşmekte olduğumuz ve anlaşmaya yakın olduğumuz askeri projeler başta olmak üzere yerli ve yabancı projeler bulunmaktadır.”

64 ülkeye ihracat yapıyor

Soyteknik’in 2026 yılı yatırımları arasında Bulgaristan’ın Varna şehrinde kurulan vana deposu da yer alıyor. Avrupa’daki ilk depo olma özelliğini taşıyan bu yatırımın, ihracat operasyonlarını hızlandırması bekleniyor. Soytürk, şöyle devam etti:

“Halihazırda 64 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Avrupa’daki depo yapılanmamız bize lojistik avantaj sağlayacak ve teslim sürelerini kısaltacaktır. 2026 yılı için yapmış olduğumuz yatırım Bulgaristan’ın Varna şehrine kurmuş olduğumuz vana deposudur. Bu Avrupa’da kurulmuş ilk depomuzdur. Bizim için ilk durak diyebilirim. Gelecek yıllarda ise bu durağı genişletmek istiyoruz. Çok yakında oradan sevkiyatlarımız başlayacaktır.”