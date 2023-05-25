Varta'nın hedefi 5 ton atık pil, 10 bin fidan

VARTA Tüketici Pilleri Türkiye Genel Müdürü Kerem Acar, yirketin sürdürülebilirlik politikaları hakkında açıklamalarda bulundu. VARTA olarak ülkemizde 24 yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade eden Kerem ACAR, TEMA VAKFI ile yaptıkları iş birliğini anlattı. Türkiye’de atık pillerin toplanma oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden Acar, tüketici için farkındalık yaratarak bu oranın yükselmesini amaçladıklarından bahsetti. Acar, TEMA ile iş birliklerine yönelik şu bilgileri paylaştı, "Ülkemiz topraklarını tehdit eden erozyon ve çölleşme ile mücadeleyi misyon edinen TEMA Vakfı ile atık pil toplama projemizde partnerlik yapıyoruz. TEMA Vakfının amaçları ile VARTA olarak sürdürülebilirlik alanında yaptığımız çalışmalar doğaya saygı temelinde birleşiyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında verimlilik ve temiz enerji kullanımının önemi kadar havada bulunan karbonun da temizlenmesi gerekiyor. Ağaçlar, doğanın bunun için sunduğu muhteşem bir çözüm. TEMA VAKFI iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ‘VARTA ile Atık Pilleriniz Fidan’a Dönüşsün’ kampanyasının bizce iki ayrı önemi var. Birincisi ağaçlandırma ile atmosferden daha fazla karbon temizlenmesine katkıda bulunmak ikincisi ise tüketiciyi atık pillerin toplanması yönünde bilinçlendirerek, farkındalık yaratmak.

Türkiye genelinde süpermarketlere yerleştirdiğimiz atık pil üniteleri ile atık piller VARTA Hatıra Ormanı’na dönüşecek. Bu kampanyaya TEMA Vakfı ve VARTA Türkiye öncülük ediyor ancak oluşacak orman, atık pil ünitelerine pillerini atan tüketicilerimizin katkısıyla yeşerecek. Yani en önemli rol ve bu ormanın oluşmasındaki en büyük katkı tüketicilerimize ait olacak."