Vattenfall geliştirme aşamasındaki rüzgar enerjisi portföyünü 1 milyar sterline RWE'ye satıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, RWE her biri 1,4 gigavat olmak üzere üç proje olarak planlanan ve Doğu Anglia'daki Norfolk kıyılarının 50 ila 80 kilometre açığında yer alan geliştirme aşamasındaki "Birleşik Krallık Denizüstü Rüzgar Alanı" portföyünü bünyesine katacak.

RWE'nin 963 milyon sterlinlik (1,1 milyar Euro) satın alma işleminin 2024'ün ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Vattenfall'un daha önce maliyet artışları nedeniyle durdurduğunu açıkladığı projeyi, Alman şirket 2030 itibarıyla devreye almayı planlıyor.

RWE, geçen ay "Yeşil Büyüme" yatırım programı kapsamında 2024-2030 arasında dünya genelinde 55 milyar avroluk yatırım yapacağını ve 2030'a kadar temiz enerji kapasitesini 65 gigavata çıkaracağını açıklamıştı.