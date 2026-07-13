Veedol, Türkiye pazarına Samsunlu Öztaş Otomotiv ile giriyor

1913 yılında kurulan Veedol, dünyanın en eski motor yağı markalarından biri olarak kabul ediliyor. Dünyaca ünlü marka, uzun yıllardır geliştirdiği yüksek performanslı motor yağlarıyla otomotiv sektörünün köklü isimleri arasında yer alıyor. Bugün ise premium motor yağları segmentinde birçok ülkede faaliyet gösteriyor.

1982 yılında Samsun'da kurulan Öztaş Otomotiv, otomotiv yan sanayi, ambalaj ve dış ticaret alanlarında dört yurt dışı ofisiyle 21 ülkede faaliyet gösteren Oztas Inc. çatısı altında çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Oztas Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kaya, Veedol ile iş birliklerinin yaklaşık iki yıl önce yurt dışı operasyonları kapsamında başladığını söyledi.

Serkan Kaya, "Yaklaşık iki yıldır Veedol ile yurt dışı operasyonlarımız kapsamında başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Bu sürecin sonunda dünyaca ünlü Veedol markasının Türkiye'deki tek yetkili lisans sahibi ve distribütörü olduk. Ağustos ayı itibarıyla ilk ürünler stoklarımıza girecek. Türkiye'deki bayi yapılanmasını oluştururken, aynı anda Balkanlar, Doğu Avrupa ve Orta Asya'ya yönelik ihracat operasyonlarımızı da başlatacağız.

Amacımız, Veedol'u Türkiye'de premium segmentte konumlanan ve üst segment motor yağı denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri haline getirmek. Uluslararası tecrübemiz, güçlü lojistik altyapımız ve yaygın ticaret ağımızla bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Veedol'un 100 yılı aşkın marka mirasını, Oztas Inc.'in uluslararası tecrübesiyle birleştirerek hem Türkiye'de hem de sorumluluğunu üstlendiğimiz ihracat pazarlarında uzun vadeli ve güçlü bir başarı hikâyesi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılın ikinci yarısında Türkiye genelinde bölge bayiliklerinin oluşturulması hedeflenirken, Veedol'un premium ürün gamının rekabetçi fiyat politikasıyla Türk tüketicisiyle buluşturulması amaçlanıyor.

Yapılan anlaşmayla birlikte Veedol'un Türkiye'deki satış, pazarlama, bayi organizasyonu, teknik destek ve marka yönetimi Öztaş Otomotiv tarafından yürütülecek.

Veedol'un Türkiye pazarına girişi, hem premium motor yağları segmentindeki rekabet hem de Türk şirketlerinin uluslararası markalarla kurduğu stratejik iş birlikleri açısından dikkat çeken gelişmeler arasında gösteriliyor.