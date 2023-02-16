Vekon, depremzedeler için günde 60 adet yaşam konteyneri üretiyor

Vefa Group’un iştiraklerinden Vekon, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı illerde afetzedelere desteğini sürdürüyor. İlk aşamada elindeki stok, şantiyesindeki ve showroomlarındaki yaşam konteynerlerini ilgili bölgelere gönderen Vekon, akabinde de deprem bölgesinden öncelikli olarak talep edilen WC-duş ünitelerinin üretimine ve sevkiyatlarına başladı.

Şirket, ikinci aşamada ise hem İstanbul hem Bilecik fabrikalarının dört aylık üretim kapasitesinin dolu olmasına karşın projeleri erteleme kararı alarak konteyner üretim tesislerinin üretim kapasitesinin tamamını depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye tahsis etti.

Vefa Group İcra Kurulu Başkanı Turan Koçyiğit, yaşam konteynerleri için üretim ekiplerinin 24 saat 3 vardiya şeklinde olduğunu belirterek, “Günde 60 adet yaşam konteynerini üretip ilgili bölgelerin ihtiyacına cevap verme gayreti içerisindeyiz. Konteyner üretimi için kritik öneme sahip hammaddeler olan; sandviç panel, galvanizli sac ve fibercement tedariğini sağlayabildiğimiz sürece üretimlerimiz kesintisiz devam edecektir.” dedi.

Prefabrik evler için de planlamalar yapıldı

Bilecik fabrikalarında bölgede montajı yapılabilen prefabrik evler üretip deprem bölgelerine göndermek için de planlamalarını yaptıklarını anlatan Koçyiğit, devamında şunları kaydetti: “Depremzede vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacını gidermek için ilgili bölgelere gönderilen geçici yaşam konteynerlerinin sevkiyatının devamında ilerleyen süreçte kalıcı prefabrik ve hafif çelik konutların inşası için de ayrıca planlamalarımızı yapmaktayız. İhtiyaç duyulan her türlü destek ve koordinasyon için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Milletimizin yanındayız. Bu zorlu günleri hep beraber dayanışma içerisinde atlatacağımıza inancımız tamdır. Ülkemiz adına kayıpların daha da artmamasını temenni ediyor, yakınlarını kaybeden herkesin derin üzüntüsünü paylaşıyoruz.”