Venedik’e uzanan sanat yolculuğu: Trendyol Sanat’tan küresel vizyon

Trendyol'un 2021'de pozitif etki vizyonu doğrultusunda genç sanatçılara dijitalde alan açmak ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak için hayata geçirdiği Trendyol Sanat, bugüne kadar çağdaş sanatı günlük hayatın bir parçası haline getirerek sanata erişimde dijital bir dönüm noktası oldu.

Genç ve bağımsız sanatçılarla başlayan yolculukta, resim, heykel, fotoğraf, cam, seramik, gravür, baskı ve illüstrasyon gibi farklı disiplinlerde üretilen eserler dijital ortamda milyonlarca kişiyle buluştu.

Sanat artık koleksiyonlarda: 2.500’den fazla eser alıcı buldu

Sanatseverler, Trendyol Sanat'ta sergilenen eserlerden 2 bin 500'den fazlasını satın alarak koleksiyonlarına ekledi. Halihazırda 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ev sahipliğine yapan Trendyol Sanat, çağdaş sanatı zaman ve mekan kısıtı olmaksızın herkes için erişilebilir kılıyor.

Türk çağdaş sanatının önde gelen temsilcileriyle de iş birlikleri yürüten Trendyol Sanat, limitli edisyon eserleri ve özel koleksiyonları sanatseverlerle buluşturdu. Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil, Göksu Gül, Sarp Kerem Yavuz ve Leyla Emadi gibi isimlerin eserleri, Türkiye'nin dört bir yanına ulaştı.

Uluslararası sahneye çıkış

Trendyol Sanat Türkiye'nin yaratıcı gücünün uluslararası sahnelere taşınmasında rol oynuyor. Dünyanın en köklü ve prestijli sanat festivallerinden Venedik Bienali'ndeki Türkiye Pavyonu'na destek veren Trendyol Sanat, uzun vadeli bir global vizyon ortaya koyuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonundaki Türkiye Pavyonu 9 Mayıs'ta kapılarını açacak ve sanatçı Nilbar Güreş’in “Gözlerinizden Öperim – A Kiss on the Eyes” başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

Coğrafyalar arasında bağ kuran sergi: Beyond the Vanishing Point

Trendyol Sanat ayrıca, dünyaca ünlü mimar ve fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un Venedik’te açılan “Beyond the Vanishing Point” sergisinin de ana destekçileri arasında yer aldı. Avrupa’nın önde gelen fotoğraf müzelerinden Le Stanze della Fotografia'da 6 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayan sergi, mimari mirasın izini sürdü ve Ayasofya'nın anıtsal kubbesiyle Venedik arasında güçlü bir kültürel bağ kurdu.

NEUROFLUX Türkiye’de ilk kez sergilendi

Contemporary Istanbul, BASE ve MamutArt gibi Türkiye'nin başta gelen sanat etkinliklerine partner olarak destek sunan Trendyol Sanat, yurt dışında sergilenen enstalasyonları Türkiye'de sanatseverlerin beğenisine sundu. Dünyaca ünlü mimar, sanatçı ve teknolojist Güvenç Özel’in Coachella'da geniş yankı uyandıran 'HOLOFLUX' enstalasyonunun yeni bir yorumu olan 'NEUROFLUX', 2025 yılında Türkiye’de ilk kez sergilendiği Contemporary Istanbul'da büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin tek kapsamlı yeni mezun sanatçı sergisi BASE'in ana partnerliğini üstlenen Trendyol Sanat, BASE bünyesindeki Konuk Ülke programının hayata geçirilmesine destek veriyor. Her yıl farklı bir ülkeyi ağırlayan program kapsamında, 2024’te Azerbaycanlı, 2025’te ise Romanyalı sanatçılar, Türkiye’deki yeni mezun sanatçılarla birlikte eserlerini sergiledi.

Trendyol Sanat, kültür-sanat ekosistemine sunduğu güçlü katkıyı uluslararası ölçekteki projelerle sürdürecek ve çağdaş Türk sanatının dünyaya ulaşmasında öncü bir rol oynayacak.



