Vepara müşteri memnuniyeti ve sadakatini güçlendirdi

Müşteri memnuniyetini ölçme ve kolay erişimin Vepara’nın ana stratejisi olduğunu, iyi eğitimli uzman ekiple hizmet verdiklerini ifade eden Vepara Müşteri İlişkileri Müdürü Gökçe Şişman, “Ekibimizin eğitimi ve müşterilerle olumlu bir iletişim dili kullanması, onların sorunlarına daha hızlı ve etkin çözümler sunmamıza olanak tanıyor. Şikayetvar verilerinden elde ettiğimiz verilere göre, hızlı ve zamanında verdiğimiz yanıtlar müşteri memnuniyeti üzerinde ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Vepara’nın müşteri şikayetlerinin %90'ını ilk 24 saat içinde çözmesi, sektördeki ortalamanın (%75) oldukça üzerinde ve bu müşterilerimizi gerçekten memnun ediyor" yorumunu yaptı.

Fintech sektöründe sürdürlebilir başarı müşterinin sesine kulak vermekten geçiyor

Gökçe Şişman, müşteri hizmetleri sürecinin önemini vurgularken şunları ifade etti: "Müşteri memnuniyeti, sadece ürün ya da hizmet kalitesiyle sınırlı değil. Onlara nasıl yaklaştığınız, ihtiyaçlarını ne kadar anladığınız da en az bunlar kadar önemli. Bizim görevimiz, her adımda onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve geri bildirimlerini ciddiye aldığımızı göstermek. Fintech sektöründe, her müşterinin sesine kulak vermek, sürdürülebilir bir başarı için kilit nokta. Ölçüm ve analiz araçlarını da doğru şekilde kullanarak; hem güven inşa eder hem de rekabet avantajı sağlarsınız."