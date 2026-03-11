Vergi Müfettişleri Derneği üyeleri iftarda buluştu

ANKARA (EKONOMİ)

Törende müfettişlere hitap eden Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atçı, küresel ortamda yaşanan zorlukların her ülkede çeşitli güçlükler ortaya çıkardığını, kamunun ve toplumun yararı için yaptıkları görevin kritik bir önemde olduğunu vurguladı.

Kurul faaliyet raporunun yayınlandığını hatırlatan Atçı, 2025 yılında tüm zamanlardan daha fazla matrah farkına ulaştıklarını, sadece denetim ve sorunları bulmak değil, yol gösterici fonksiyonuyla da yürüttüklerini vurguladı.

Vergi Müfettişleri Derneği Başkanı Bilal Yüksel de yaptığı değerlendirmede, ergi denetiminin kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, “Vergi denetim sistemi, kamu mali disiplininin ve ekonomik güven ortamının en önemli dayanaklarından biridir. Bu akşam yalnızca bir iftar sofrasını değil; aynı zamanda meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı, kurumsal aidiyeti ve kamu hizmetine duyulan ortak sorumluluğu da paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.