Veri ihlalleri kurum itibarını olumsuz etkiliyor

Günümüzün dijital dünyasında veri güvenliği günden güne daha önemli hale geliyor. Özellikle son dönemde tehdit aktörleri tarafından düzenlenen fidye saldırıları, kötü amaçlı faaliyetler ve iç tehditler sebebiyle kurumların profesyonel desteğe olan ihtiyacı artıyor.

Tehdit istihbaratı platformları veri ihlallerini tespit etme, analiz etme ve olası tehlikelerle mücadele etme noktasında kurumları destekleyerek, ciddi kayıpların önlenmesini sağlıyor. Peki veri ihlallerini izlemenin ve tanımlamanın önemi nedir? Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brandefense Kurucu Ortağı Hakan Eryavuz veri ihlallerine dair şu bilgileri paylaştı,

“Veri ihlalleri tehdit aktörleri veya kurum içerisindeki kötü niyetli kişiler tarafından gizli ve hassas verilere yetkisiz olarak erişim sağladığı bir güvenlik ihlali olarak açıklanabilir. Son dönemde yaşanan güvenlik ihlalleri sebebiyle farklı coğrafyalarda ve sektörlerde operasyon yürüten birçok işletmenin itibarı olumsuz yönde etkileniyor.

Büyük kayıpların önlenmesi adına ihlallerinin erken tespit edilmesi ve karşılık verilmesi büyük önem taşıyor. IBM tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye’de 2022’de yaşanan herhangi bir veri ihlalinin ortalama maliyeti 1,11 milyon dolarken, 2021 yılında bu rakam 1,91 milyon dolar olarak biliniyor. Küresel ölçekte ise rakamların çok daha yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz.

Öte yandan, proaktif önlemlerin alınması yaşanması muhtemel zararları en aza indirgiyor. Bu kapsamda profesyonel ekiplerin sağladığı desteklerle erken izleme ve tespit teknolojilerinden faydalanılması gerekiyor. Siber alanda geliştirilmiş güvenlik teknolojileriyle kurumsal verilerin korunması sağlanıyor. Brandefense olarak sektörden edindiğimiz tecrübeler sebebiyle konunun ciddiyetine oldukça hâkimiz.

Geliştirdiğimiz ürünümüzle aktif olarak işletmelerin veya markaların dijital varlıklarını izliyoruz. Yürüttüğümüz izleme ve tespit faaliyetleri hem siber saldırıları ve dijital tehditleri belirlemek hem de itibar kayıplarından korunma noktasında önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Bu noktada, kurumsal yapıların alana daha fazla yatırım yapmasına ihtiyaç duyuluyor.

Özellikle 2022 yılında kurumsal yapılar veri ihlalleri kaynaklı ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldı. 2023’te de benzer vakalarla karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Markaların siber güvenlik alanına daha fazla bütçe ayırmaları gerekiyor.

Ayrıca, bu bütçelerin doğru şekilde kullanıldığını takip etmek adına teknik personel ihtiyaçları da bulunuyor. Sonuç olarak, yapılacak yatırımların ileride yaşanması muhtemel maddi kayıpların önüne geçeceğini söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde toplumsal bilincin artmasıyla yatırımlarda da ciddi bir artış görmeyi bekliyoruz.”