“Veri merkezi projelerinde doğru planlama yapmak çok önemlidir”

Dijital iletişim çağında üretilen veri yükünün getirdiği bir ihtiyaç olan veri merkezleri, Türkiye’de ve dünyada hızla yükselmeye devam ediyor. Oluşan talebe bağlı olarak ürün ve hizmetlerini veri merkezi pazarına yönlendiren şirketlerin sayısı da hızlı artıyor.

Büyük miktarlarda verinin toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına, dağıtılmasına olanak sağlayan veri merkezlerinin kritik önemleri gün geçtikçe daha fazla artıyor. Kuruluşunu gerçekleştirdiği yüksek hizmet kalitesine sahip veri merkezi projeleriyle öne çıkan Mikrolink’in Genel Müdürü Taşkın Öktem “Veri merkezleri üzerine ayrıca yoğunlaşılması gereken hassas yapılar. Büyük yatırımlarla yükseltilen veri merkezi projelerinde baştan sona kadar doğru planlama yapmak çok önemli. Mikrolink şirketimizle bir süredir Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinin veri merkezi projeleri için çözüm üretiyoruz” dedi.

Mikrolink’in Genel Müdürü Öktem “Gerçekleştirdiğimiz projelerde sektörde profesyonelliğimizi ve başarımızı kanıtladık ancak gördük ki projenin tasarım aşaması, büyük yatırımlar gerektiren veri merkezi projeleri için kilit rol oynuyor” dedi. Öktem, “Sektörde bu alanda yapılan çalışmaların yeterli olmadığı iç görüsüyle, Mikrolink’in çeyrek asra yakın 3 kıtada gösterdiği faaliyetlerin tecrübesiyle kalite anlayışımızı veri merkezlerinin en hayati damarlarından biri olan ve yüksek mühendislik gerektiren tasarım ve planlama sürecine çektik. Sektörün duayen isimlerinden oluşan son derece profesyonel ekibimizle veri merkezi projelerini tasarlayarak geleceğin uzun ömürlü veri merkezlerine imza atıyoruz” diye konuştu.

“Doğru zamanda, doğru tasarım”

Veri merkezi tasarımı için alanında uzman ve yüksek mühendislik gerektiren tasarım işlerini yapabilecek nitelikte özel bir ekibe sahip olduklarını belirten Öktem şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mikrolink Desing&Consultancy geçmişten gelen tecrübe ve birikimiyle sürdürülebilir veri merkezlerini hayata geçiriyor. Ekip içerisinde sektörün önde gelen, yüksek yetkinliklere sahip mühendis, mimar ve yöneticileri yer alıyor. Her biri kendi alanında fark yaratan işlere imza atmış bu kişilerin güçlerini birleştirdiği ekibimiz, Mikrolink markasının çeyrek asra yaklaşan ileri teknolojili yaklaşımından ilham alıyor ve veri merkezleri için nitelikli tasarım ihtiyacına cevap veriyor. Her veri merkezi projesinin farklı dinamikleri olduğu bilinciyle, projeye en uygun çalışmaları yapan Mikrolink Desing&Consultancy “doğru zamanda doğru tasarım” prensibini benimsiyor. Tasarım uygulamalarımız; veri merkezleri için etkili bir başlangıç noktası oluşturarak elektrik, mekanik ve IT alan sistemlerini kapsıyor. Veri merkezinin iç ortamlarının nasıl düzenlendiğinin ve fiziksel altyapı sistemlerinin yapılandırılmasının yanı sıra kullanılacak tüm bileşenlerin belgelendirilmiş olmasına büyük özen gösteriyoruz. Yüksek etkinlik hedefleyen tasarım ve planlama uygulamaları yapıyoruz”.

Mikrolink’in Genel Müdürü Öktem, “Veri merkezi projelerinde tasarımın en doğru şekilde uygulanmasına odaklanırken bir yandan da 7/24 aralıksız çalışacak bu yapıların verimliliğine katkıda bulunmak ana hedeflerimiz arasında. Gerçekleştirdiğimiz projelerde karbon ayak izinin azaltılmasını ve enerji maliyetlerinin düşürülmesini sağlıyoruz. Böylece yarınların yeşil veri merkezi projeleri için standartları belirleyici bir şirket olarak konumlanıyoruz” dedi.