Vestel, ABD’de ihracatı beş kat artıracak, Roku kaldıraç olacak

HANDAN SEMA CEYLAN/BERLİN

ABD pazarına Finlux markası ile hızlı bir giriş yapan Vestel, hedefini 2026’da bu pazarda güçlü bir büyüme sağlamak, 2028’de de Amerika’ya ihracatını beş kat artırmak olarak belirledi. ABD’nin en güçlü akıllı TV platformu Roku bu yıl stratejik işbirliğini yapan şirket, bu işbirliğini ABD’deki büyümesinde bir kaldıraç olarak kullanacak. Vestel, 29 milyona yakın TV cihazı ile akıllı platformlarda büyük bir data sağlayıcı, bu sayede şirketin önümüzdeki dönemde reklam gelirlerinden de pay alması bekleniyor.

Vestel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2025) küresel vizyonunu sergilerken, ABD’deki büyüme planlarını da açıkladı. 1989 yılından bu yana katıldığı fuarda bu yıl standını 33’üncü kez açan Vestel, 3 bin metrekare alanda, yaklaşık 460 ürünüyle üç bin metrekarelik alanda televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, sağlık ve mobilite çözümlerini tanıttı.

“Maraton koşuyoruz, yaşanan yeniden yapılanmanın sonucu”

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, IFA’da soruları yanıtlayarak, son dönemde yaşanan iş çıkarmalarla ilgili “4 milyar dolarlık ciromuz var. 160 ülkeye 2,3 milyar dolarlık ihracat yapan bir deviz. Maraton koşuyoruz, tüketimi takip ederken, üretimdeki dinamikleri de izliyoruz. Yeniden yapılandırma çalışmalarının sonucu. Unutmayalım ki hali hazırda 16 bin çalışanımız mevcut. Güçlenmeye devam edeceğiz” dedi. Bu güçlenmeyi yeni satın almalar, yeni pazarlarla sadıklarını kaydeden Uylukçuoğlu, ABD’nin önümüzdeki yıllarda şirketin en kritik büyüme alanlarından biri olacağını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Global büyüme stratejimizde artık yalnızca üretici değil, bir ekosistem kurucusu olarak hareket ediyoruz. Akıllı TV platformu Roku ile yaptığımız stratejik ortaklık ABD pazarına girişte önemli bir kilometre taşı oldu. Amacımız, farklı pazarlara tek bir çözüm sunmak yerine, her bölgenin kullanıcı beklentilerine en uygun platformlarla ilerlemek. Biz akıllı TV platformlarının önemli bir stratejik ortağıyız, kendimizi ‘platformların platformu’ olarak görüyoruz.”

Vestel, geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen akıllı TV platformlarından VIDAA ile anlaşma yapmış, 2025’te ise ABD TV pazarının lideri Roku ile stratejik ortaklığını duyurmuştu. Uylukçuoğlu, bu hamlenin Vestel’in Amerika’daki büyüme yolculuğunda kritik bir adım olduğunu vurguladı: “İngiltere gibi rekabetin çok yüksek olduğu pazarlarda esnek üretim kabiliyetimizle farklı platformları destekleyen ürünler geliştirdik. Aynı stratejiyi Amerika’da da uygulayacağız.”

Voltaj ayarlandı, ABD’de 23 kanal 33 farklı ürünle varız

Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu da Amerika planlarının detaylarını paylaştı. ABD pazarına yönelik ilk ürünlerin bulaşık makineleriyle tüketicilerle buluştuğunu, buzdolaplarının ise yılın son çeyreğinde satışa çıkacağını açıkladı. Gençoğlu “ABD pazarına girmek için çok kapsamlı bir yatırım yapmak gerekiyor. Örneğin tüm kalıplar değişiyor. Voltajı ona göre ayarlıyoruz. Hedefimiz 2026’da ABD pazarında güçlü bir büyüme sağlamak, 2028’de ise Amerika’ya ihracatımızı beş kat artırmak. ABD ihracatımız 10 milyon dolardan 25 milyon dolara geldi. Bu yıl sonunda oraya ihracatımı 50 milyon dolara çıkarmış olacağız. 2024’te koyduğumuz ihracatımızı 5 kat artırma hedefi doğrultusunda 2028’de 150 milyon dolarlık ihracat bekliyoruz. Roku iş birliği bu hedefe giden yolda kritik bir kaldıraç. Vestel, nearshoring (yakın coğrafyadan tedarik) ve friendshoring (dost ülkelerden tedarik) stratejileri sayesinde ABD’deki üretim ve lojistik planlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

İskandinav Cylinda’yı da lisans anlaşmasına ekledi

Farklı pazarlarla ilgili de bilgi veren Gençoğlu, “Suriye’ye ilk giren markalardan biriyiz, Arjantin’de hızla büyüdük” şeklinde konuştu. Vestel’in, Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC ve Telefunken gibi markalarla yaptığı lisans anlaşmalarına İsveç merkezli Cylinda’yı da eklediğini kaydeden Gençoğlu, “İskandinavya’daki büyümemizi hızlandırdık. Cylinda’nın ürün gamına küçük ev aletlerini de dahil ettik. Bu hamle Uzak Doğu’da da yeni fırsatlar yaratacak” diye konuştu.

IoT ve yapay zekâ le akıllı ev çözümleri IFA’da

Vestel’in dikkat çeken bölümlerinden biri akıllı yaşam alanı oldu. Şirket, yapay zekâ destekli IoT uygulamalarıyla kullanıcıların evlerini daha verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetmesini sağlayan çözümler sundu. ABD’de “VeeZy” adıyla piyasaya çıkacak uygulama üzerinden enerji yönetimi, ev içi iletişim ve cihaz desteği tek ekosistemde buluşacak.

Fuarda sergilenen AICON klima, kullanıcı alışkanlıklarına göre enerji tasarrufu önerileri sunarken, IntelliCare Afterwash teknolojisi çamaşır makinesi ile kurutma makinesi arasında iletişim kurarak en uygun programı öneriyor. Bu çözümler Vestel’in ABD’deki ürün gamında da yer alacak.

Vestel’in yeni göz bebeği; sağlık

Vestel, IFA 2025’te sağlık teknolojilerine de özel bir alan ayırdı. Klinik sınıf doğrulukta EKG ölçümü sağlayan iQardi ve günlük sağlık verilerini takip eden Noira Band & Meditis App gibi ürünlerin 2026 itibarıyla global pazarlarda satışa sunulacağı duyuruldu. ABD’de özellikle uzaktan sağlık hizmetleri ve giyilebilir teknolojiler pazarında şirketin fırsat gördüğü kaydedildi.