Vestel "Akıllı Yaşam" uygulamasına Migros Sanal Market'i entegre etti

Vestel, kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyan, örnek bir iş birliğini hayata geçiriyor. Akıllı Yaşam uygulamasına Migros Sanal Market’i entegre eden şirket, kullanıcı deneyimini hız ve kolaylıkla yeniden tanımladı. Yeni entegrasyon sayesinde Akıllı Yaşam kullanıcıları, üç farklı sekmeden Migros Sanal Market entegrasyonuna erişim sağlayabilecek.

Kullanıcılar, VŞef bölümündeki alışveriş listeleri, Şef Gibi Pişir tarifleri ve buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi gibi entegre ürün sayfalarından doğrudan Migros Sanal Market’e yönlenerek, Vestel’in akıllı ev ekosisteminden çıkmadan günlük alışverişlerini pratik ve hızlı şekilde tamamlayabilecek.

Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vestel olarak, teknolojiyi yalnızca hayatı kolaylaştıran bir araç değil, yaşamı dönüştüren bir güç olarak görüyoruz. Tüketici araştırmaları da bu dönüşümün hızını net biçimde ortaya koyuyor. We Are Social Digital’in 2025 verileri, ülkemizde her hafta internetten alışveriş yapan kullanıcı oranının yüzde 61 ile dünya ortalamasının (yüzde 55,8) üzerinde olduğunu gösteriyor. Ayrıca Türkiye, her hafta internetten market alışverişi yapan kullanıcı oranında da yüzde 37,4 ile dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Online alışverişteki bu güçlü eğilim, tüketicilerin süpermarket alışverişindeki tercihlerine de yansıyor” diye konuştu.

Evin ihtiyaçlarını belirleyen asistana dönüşüyor

Vestel’in de Migros Sanal Market’i Akıllı Yaşam platformuna entegre ederek tüketicilerin gündelik ihtiyaçlarını pratik hale getirdiklerini kaydeden Uylukçuoğlu “Bu sayede, Akıllı Yaşam uygulamamızı cihazlarınızı kontrol ettiğiniz bir merkez olmanın ötesinde, evinizin tüm ihtiyaçlarını öngören, sizin için planlayan ve tek dokunuşla hayata geçiren akıllı yaşam asistanına dönüştürüyoruz. Örneğin, Şef Gibi Pişir sekmesinde yer alan bir tarifte kullanıcılar tarife ait ihtiyaçları tespit edip sayfadaki Migros Sanal Market bağlantısına tek tıkla erişerek sanal marketin giriş ekranından alışverişe başlayabiliyor. Bu sayede, artık market alışverişinizden enerji yönetimine, cihaz kontrolünden teslimat planlamasına kadar her şey, tek bir ekosistem içinde, sizin ritminize uyum sağlayarak çalışıyor. Önümüzdeki dönemde yeni perakende ve teslimat iş birlikleriyle bu ekosistemi büyüterek, ev deneyimini bugünden geleceğin yaşam standartlarına taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Migros One Pazarlama ve Büyüme Direktörü Süreyya Bayraktaroğlu ise yaptığı açıklamada “Türkiye’nin en çok tercih edilen online market markası olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran her türlü teknolojiye öncülük etmeyi görev ediniyoruz. Akıllı cihazlarınız üzerinden tek dokunuşla ulaşabildiğiniz Migros Sanal Market, Vestel Akıllı Yaşam entegrasyonu ile aynı zamanda evinizin akıllı ekosisteminin doğal parçası haline geliyor. Müşterilerimizin hayatına hız ve kolaylık katacak olan bu iş birliğini, geleceğin alışveriş standartlarını bugünden şekillendiren önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.

IoT uygulamasında market entegrasyonu

Yeni entegrasyon, Vestel Akıllı Yaşam uygulamasında yer alan VŞef bölümündeki alışveriş listeleri, Şef Gibi Pişir tarifleri ve buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi gibi ürün sayfalarından doğrudan Migros Sanal Market’e yönlendirme imkânı sunuyor. Türkiye’de bir IoT uygulaması içerisinde market entegrasyonuna örnek oluşturan bu yenilik, kullanıcı deneyiminde hız, kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Vestel Akıllı Yaşam, evdeki tüm Vestel akıllı cihazları tek merkezden kontrol etme imkânı sunarken, enerji tasarrufu, güvenlik ve konforu bir arada sağlıyor. Akıllı telefonlar üzerinden cihaz durumlarını takip etme, uzaktan kontrol, anlık bildirim ve programlama gibi özellikler ile kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ürünleriyle ilgili geri bildirimlerini ve destek taleplerini 7/24 Vestel Müşteri Hizmetleri’ne iletebiliyor; ayrıca uygulama içindeki ürün asistanı ve AI asistanlar sayesinde yapay zekâ ayrıcalıklarından her zaman yararlanabiliyor.

Migros Sanal Market entegrasyonu ile Vestel Akıllı Yaşam, artık mutfaktan çamaşır odasına uzanan ev yönetimini alışveriş süreciyle birleştirerek rakiplerinden ayrışıyor. Bu yenilik, gelecekte kullanıcıların ev ekosisteminden hiç çıkmadan tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir dijital yaşam platformunun temelini atmış oldu.