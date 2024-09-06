Vestel, Berlin’in kalbine girdi hedef ABD’de 5 kat büyüme

Handan Sema CEYLAN

Vestel CEO’su Ergün Güler, “Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın‘Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nın 2023 sonuçlarında, 917 milyon dolarlık marka değerimizle bir kez daha ülkemizin en değerli üç markasından biri olduk, hedefimiz olan zirveye daha da yaklaştık. Amacımız üç yıl içinde verimlilik artışını ve ciro büyümemizi kaldıraç olarak kullanılarak şirket değerimizi iki katına çıkarmak. Bunu yeni iş alanlarına yatırım, yeni coğrafyalara açılım, Vestel ve Vestel’e ait lisanslı markalarla büyüme ve yeni iş birlikleri kurma stratejimiz sayesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Küresel ticaretteki trendlere de değinen Güler, şunları söyledi: “Yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) ve dost ülkelerden tedarik (friendshoring) kavramları öne çıktı. 2028’de Amerika’ya yönelik ihracatımızı 5 katına çıkarabileceğimizi görüyor ve hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Bunun yanında, Afrika, Körfez Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibihızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Ciromuz 3,8 milyar dolar. 2,5 milyar doları ihracattan. Bunu uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurarak güçlendireceğiz. Bu stratejik adımlar, sadece mevcut operasyonlarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel pazarda rekabet avantajımızı artırarak, uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak.”

İsveçli Cylinda satın alması yeni kapılar açtı

Vestel’in bugün ODM (Original Design Manufacturer) tarafında çok güçlü olduğunu, Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalara lisans anlaşmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Güler, “Öncelikle ihracatta bize ait markaların payını yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. Avrupa pazarında önemli bir paya sahip olmamızda lisanslı markalarımızın büyük katkısı var. İsveç merkezli Cylinda AB'nin tüm hisselerini satın aldık. Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payımızı artıracağız.Ayrıca, bu marka ile Çin’e de açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

3 yıl önce Türkiye’de 'Vestel Ekspres' konsepti ile klasik alışverişi dijital deneyimle birleştirdiklerini söyleyen Güler, “Şimdi Berlin’in en işlek caddelerinden biri olan Friedrichstraße’de Avrupa’nın ilk 'Vestel Express' mağazasını açtık. Avrupa’daki ilk online mağazamız www.vestel.com/de yi bu ay faaliyete geçirdik. Ücretsiz nakliye ve montaj, ek garanti ve 90 gün iade fırsatı öne çıkan hizmetlerimiz böylece burada fark yaratacak. Vestel olarak, Almanya’daki en küçük kasabalara ve köylere kadar ulaşarak, tüketicilerimize hem dijital hem de fiziksel alışveriş deneyiminde yeni bir standart sunmayı hedefliyoruz” dedi.

2025, 2026’da itidalli büyüme bekliyoruz

Bu yılın ilk 6 ayında adetsel müthiş büyüdüklerini söyleyen Güler, “Temmuz ayından bu yana durgunluğu hissediyoruz. Adetsel bazda 2025, 2026 yıllarında itidalli büyüme bekliyoruz” dedi.

Zeytin çekirdeğinden buzdolabı ve TV!

Ergün Güler, “Vestel Ventures aracılığıyla hem kadın girişimcileri desteklemek hem de çevresel fayda sağlamak amacıyla yatırım yaptığımız Biolive markası, Akdeniz’in sembolü olan zeytinin çekirdeklerinden tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor” diyerek, şunları anlattı: “Bu hammaddelerle üretilen ürünlerimizi fuar alanında görebilirsiniz. Bu ürünlerle, beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 35 azaltıyoruz. Klima gibi ürünlerde bu oran yüzde 90’ı aşarken, TV’lerde yüzde 99’a ulaşıyor. Ayrıca, Biolive katkılı ürünlerin karbon emisyonu da yaklaşık yüzde 20 azalıyor. Bu teknolojiyi, gezegenimiz için başka markalara işbirliği içinde verebiliriz.”

Mobilitede milyar dolarlık şirket hedefi

Vestel'in şarj istasyonları ile ilgili soruya da yanıt veren Güler, “2030 yılında global mobilite pazarının, sadece bizim faaliyet gösterdiğimiz elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinin yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek üç yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Havayollarına uçak içi eğlence ekranı üretiyoruz

Yakın zamanda İGA’daki bilgilendirme ekranlarının yenileme işini aldıklarını anımsatan Güler, şunu söyledi: “Ekranda know how’ımız var. TOGG’un ekranlarını biz üretiyoruz. Havacılık sektörüne de giriyoruz. İsmini henüz açıklayamıyoruz ama dünyada en çok destinasyona uçan havayolunun yeni eğlence ekranlarını biz yapacağız. ”