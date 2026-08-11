Vestel Beyaz Eşya'da zarar azaldı, satışlar sert düştü

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının ilk yarısında 2 milyar 277,3 milyon TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin net zararı 2025'in aynı döneminde 3 milyar 789,8 milyon TL seviyesindeydi.

Satışlar yüzde 49,8 geriledi

Konsolide olmayan finansal tablolara göre şirketin 1 Ocak-30 Haziran 2026 dönemindeki hasılatı, geçen yılın aynı dönemindeki 47 milyar 429,96 milyon TL'den 23 milyar 799,02 milyon TL'ye geriledi. Net satışlardaki yıllık düşüş yaklaşık yüzde 49,8 olarak gerçekleşti.

Şirket, geçen yılın ilk yarısında 3 milyar 759,3 milyon TL brüt kâr elde ederken, 2026'nın aynı döneminde 205 milyon TL brüt zarar kaydetti. Esas faaliyet zararı ise 2 milyar 62 milyon TL'den 4 milyar 110,6 milyon TL'ye yükseldi.

FAVÖK negatife döndü

Vestel Beyaz Eşya'nın FAVÖK'ü geçen yılın ilk yarısındaki 2 milyar 230,3 milyon TL pozitif seviyeden 623,4 milyon TL zarara döndü. FAVÖK marjı da yüzde 4,7'den eksi yüzde 2,6'ya geriledi.

İhracatın toplam satışlar içindeki payı geçen yılki yüzde 68'den yüzde 69'a yükselirken, Ar-Ge harcamalarının satışlara oranı yüzde 1,5'ten yüzde 2,5'e çıktı.

İkinci çeyrekte 820 milyon TL zarar

Şirketin ikinci çeyrek hasılatı 13 milyar 158,4 milyon TL olurken, geçen yılın aynı çeyreğinde 25 milyar 174,9 milyon TL seviyesindeydi.

İkinci çeyrekte esas faaliyet zararı 2 milyar 264,9 milyon TL, net dönem zararı ise 820,1 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025'in ikinci çeyreğinde şirket 2 milyar 369,7 milyon TL net zarar açıklamıştı.

İlk yarıda finansman gelirleri 2 milyar 630,1 milyon TL, finansman giderleri ise 4 milyar 572,3 milyon TL oldu. Şirket, enflasyon muhasebesi kapsamında 3 milyar 514,8 milyon TL net parasal pozisyon kazancı kaydetti. Vergi öncesi zarar 2 milyar 538 milyon TL olarak gerçekleşti.

Net borç 26,2 milyar TL'ye yükseldi

Vestel Beyaz Eşya'nın toplam aktifleri 2025 sonundaki 106 milyar 5,3 milyon TL'den 30 Haziran 2026 itibarıyla 98 milyar 191,7 milyon TL'ye geriledi. Özkaynaklar 43 milyar 188,6 milyon TL'den 41 milyar 291,5 milyon TL'ye düştü.

Net borç ise 23 milyar 735,6 milyon TL'den 26 milyar 229,1 milyon TL'ye yükseldi. Net borcun özkaynaklara oranı da yüzde 55'ten yüzde 64'e çıktı.