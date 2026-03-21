Vestel bir yılda 44 milyon litre su tasarrufu sağlandı

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel, geliştirdiği enerji ve su verimliliği yüksek ürünler, akıllı program seçenekleri ve kullanıcı farkındalığını artıran teknolojileriyle sürdürülebilir kaynak kullanımına katkı sağlıyor.

Verilere göre, kullanıcıların tercih ettiği su tasarruflu programlar ve akıllı sistemler sayesinde son bir yılda 17,5 olimpik yüzme havuzuna denk gelen yaklaşık 44 milyon litre su tasarrufu sağlandı.

Akıllı cihazların sağladığı verimlilikle son bir yılda bulaşık makinelerinde yaklaşık 24 milyon litre, çamaşır makinelerinde ise yaklaşık 20 milyon litre su tasarrufu elde edildi.

Eski nesil bulaşık ve çamaşır makineleri yerine Vestel'in teknolojik ürünlerinin kullanılmasıyla kullanıcıların ortalama su tüketimi yüzde 27,7 oranında azaldı. Akıllı ürünlerdeki "Eco" programı ile standart program arasındaki su tüketimi farkı da dikkate değer seviyelere ulaştı. Bulaşık makinelerinde Eco programı tercih edildiğinde standart programlara kıyasla yüzde 20, çamaşır makinelerinde ise yüzde 39 daha az su kullanılıyor.

Kullanıcılar son bir yılda bulaşık makinelerinde 478 bin 658 kez, çamaşır makinelerinde ise 96 bin 895 kez Eco programını tercih etti. Bu tercihlerle yaklaşık 2,5 milyon litre su tüketiminin önüne geçildi.

Vestel çamaşır makinelerinde bulunan otomatik yük algılama teknolojisi de gereksiz su tüketimini azaltıyor. Eco programında tam yük yerine yarım yük algılandığında yüzde 43, çeyrek yük algılandığında ise yüzde 55 su tasarrufu sağlanıyor.

"Pamuklu" programında yarım yük algılanması halinde, tam yük tüketimine kıyasla yüzde 41 su tasarrufu elde ediliyor. Bu teknoloji sayesinde makineler, yıkama sırasında çamaşır miktarını analiz ederek su tüketimini otomatik optimize ediyor.

"Ertelenemez ortak bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, su kaynaklarının korunmasını sadece çevresel bir gereklilik değil, gelecek nesillere borçları ve ertelenemez ortak bir sorumluluk olarak gördüklerini belirtti.

Çatısı altında faaliyet gösterdikleri Zorlu Grubu'nun "Akıllı Hayat 2030" vizyonuyla uyumlu şekilde, çevresel ve sosyal etkiyi işlerinin doğal bir bileşeni olarak ele aldıklarını aktaran Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın merkezine alırken, sadece üretim süreçlerimizde değil, ürünlerimizin kullanım aşamasında da su ve enerji verimliliğini en üst seviyeye taşımak için çalışıyoruz. Teknolojinin dönüştürücü gücüyle tüketicilerimizi de sürdürülebilirlik yolculuğuna aktif birer paydaş olarak dahil edip, kaynak kullanımını optimize eden akıllı çözümlerimizle doğayla uyumlu bir yaşam kültürünü hep birlikte inşa etmeyi amaçlıyoruz."

Uylukçuoğlu, paylaştıkları verilerin, teknolojiye dayalı vizyonlarının somut etkilerini net bir şekilde ortaya koyduğunu, akıllı cihazlarının sağladığı yüksek verimlilik sayesinde sadece son bir yılda yaklaşık 44 milyon litre su tasarrufu elde ettiklerini aktardı.

Yeni nesil çamaşır ve bulaşık makinelerinde su tüketiminin, önceki nesil Vestel modellerinin ortalama tüketimiyle karşılaştırıldığında yüzde 27,7 azaldığına değinen Uylukçuoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eco program ve otomatik yük algılama gibi inovasyonlarımızla suyun daha verimli kullanılmasına katkı sağlayan teknolojiler geliştiriyoruz. Özellikle kullanıcılarımızın bilinçli tercihleriyle sadece Eco program kullanımı üzerinden 2,5 milyon litrelik su tüketiminin önüne geçilmesi, teknoloji ile tüketicinin farkındalık davranışı birleştiğinde dünyamız için ne kadar önemli bir etki yaratabileceğini ortaya koyuyor."