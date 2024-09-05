Vestel, Çin’e açılmayı hedefliyor

Vestel, sürdürülebilirliği ve müşteri deneyimini ön planda tuttuğu, üstün teknolojili, tasarım ürünleriyle Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen dünyanın önemli fuarlarından Uluslararası 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (IFA 2024), yerini aldı. Vestel, bu yıl 32'nci kez katıldığı fuarda, beyaz eşyadan televizyonlara, küçük ev aletlerinden mobiliteye kadar faaliyet gösterdiği alanlarda yeni teknolojileriye geliştirdiği pek çok ürünü, üç bin metrekarelik fuar alanında ziyaretçilerle buluşturdu.

"IFA'da bir kez daha yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Fuar kapsamında basın toplantısı düzenleyen Vestel CEO’su Ergün Güler, teknoloji, tasarım, sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi odağında geliştirdikleri ürünlerle IFA'da bir kez daha yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Vestel'in hayatı kolaylaştıran, erişilebilir akıllı ürünler üreten, sosyal ve çevresel fayda sağlayan teknoloji şirketi olma vizyonuyla çıktığı yolculukta, kullanıcıların her anında yanında olmayı amaçladıklarını vurgulayan Güler, bu bakış açısıyla geleceğin dünyasına şekil veren yüksek teknolojili ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerine değindi.

Vestel'de CEO'luk görevini geçen yıl devraldığını hatırlatan Güler, "Görevi devralırken, donanım, tasarım ve yazılım ekseninde şekillenen stratejimizle, marka değerimizi istikrarlı şekilde yükselteceğimizi vurgulamıştım. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın 'Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması'nın 2023 sonuçlarında, 917 milyon dolarlık marka değerimizle bir kez daha ülkemizin en değerli üç markasından biri olduk, hedefimiz olan zirveye daha da yaklaştık. Amacımız üç yıl içinde verimlilik artışını ve ciro büyümemizi kaldıraç olarak kullanılarak şirket değerimizi iki katına çıkarmak. Bunu yeni iş alanlarına yatırım, yeni coğrafyalara açılım, Vestel ve Vestel'e ait lisanslı markalarla büyüme ve yeni işbirlikleri kurma stratejimiz sayesinde gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada yaşanan ticari gelişmelerin Vestel'in büyümesinde kilit rol oynadığını vurgulayan Güler, küresel jeopolitik dinamiklerdeki değişim ve ticaret politikalarındaki dönüşümün, tedarik zincirlerinde önemli bir yeniden yapılanma sürecini hızlandırdığını, Kızıl Deniz, Panama Kanalı ve sıklıkla tekrarlanan konteyner krizi benzeri tedarik zincirini daha kırılgan hale getiren hadiseler ve aynı zamanda jeopolitik konjonktürde görülen değişimin, bütün dünyayı tedarik zincirini çeşitlendirmeye ve Uzak Doğu'ya olan bağımlılığı bir nebze de olsa aşağıya çekme eğilimine yol açtığına işaret etti.

Güler, "Bu süreç, 'yakın coğrafyadan tedarik' ve 'dost ülkelerden tedarik' kavramlarının öne çıkmasını sağladı. Biz de Vestel olarak bu gelişmeleri ilave bir değişken olarak stratejilerimize dahil ettik. Bu da oyun planımızı genişletmemize ve yeni fırsatları değerlendirmemize olanak tanıdı." ifadelerini kullandı.

“İhracatta bize ait markaların payını yüzde 50'ye taşımayı hedefliyoruz”

Vestel'in ODM (Original Design Manufacturer) tarafında çok güçlü olduğunu, Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalara lisans anlaşmaları gerçekleştirdiğini kaydeden Güler, "Bu markaların, haklarına sahip olduğumuz pazarlarda üretimin yanı sıra tasarımdan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Öncelikle ihracatta bize ait markaların payını yüzde 50'ye taşımayı hedefliyoruz. Avrupa pazarında önemli bir paya sahip olmamızda, lisanslı markalarımızın büyük katkısı var. Büyüme stratejimizde en önemli planlarımızdan biri de bu lisanslı markalarımız ile yeni coğrafyalara açılmak ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak." şeklinde görüş belirtti.

Güler, global büyüme hedefleri doğrultusunda, Kuzey Avrupa pazarındaki markalı varlıklarını güçlendirmek amacıyla İsveç merkezli Cylinda AB'nin tüm hisselerini satın aldıklarını hatırlatarak, bu şirket gibi bölgesinde çok güçlü bir markayı bünyelerine katmanın, Vestel'in markalı büyüme stratejisinde genel yaklaşımlar yerine, bölgesel bazda ve marka stratejisine uygun şekilde özenle çalıştığının en önemli kanıtı olduğunu bildirdi.

Tek tip satış ve pazarlama stratejisi yerine, her ülkenin tüketici alışkanlık ve beklentileri doğrultusunda, ülke ve bölge bazlı marka açılım stratejileri geliştirmeye önem verdiklerini aktaran Güler, "Bu yatırımlarla, Vestel'in uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sağlayarak, Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payımızı artıracağız. Cylinda markasının İskandinav bölgesindeki pazar penetrasyonunu artırmanın hemen ardından markamız için çok cazip bir pazar olan Çin'e de açılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Vestel'in Avrupa'daki ilk dijital ve fiziksel mağazasını Almanya'da açtığına değinen Güler, küresel pazarlardaki güçlü büyüme stratejilerinde kendi markalarıyla ilerleyeceklerini, global ana marka Vestel ile Avrupa'ya açılarak büyümeye devam edeceklerini belirtti.