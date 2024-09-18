Vestel, Çinli yayın platformu Vidaa'dan hisse alıyor: TV satışlarından reklam geliri elde edecek

Vestel Elektronik , Çinli yayın platformu Vidaa'da azınlık hisse almak için anlaştı. Anlaşma ile Vestel önümüzdeki dönemde TV satışlarından reklam geliri elde edebilecek.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci büyük TV üreticisi Çinli Hisense'in yan kuruluşu olan VIDAA International Holdings'de alınması planlanan yüzde 4.64 pay ile yeni gelir yaratıcı işbirliği imkanlarına sahip olacağı ifade edildi.

Vestel, sadece televizyon üretiminde değil televizyonu platform olarak kullanan ekosistemde başlıca oyunlardan biri haline gelmeyi hedeflediğini, TV işletim sistemi ve yayın platformu Vidaa'daki hisse alımının bu çerçeveye yerleştiğini belirtti.

Açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte "Şirketimizin VIDAA platformunu taşıyan TV satışlarından sürekli gelir elde etmesini sağlayacak bir reklam geliri paylaşımı devreye girecektir. Bu anlaşma ile Şirketimiz TV satışlarından elde edeceği satış gelirlerinin yanı sıra satışını gerçekleştirdiği cihazlar üzerinden düzenli bir reklam geliri de yaratabilecektir" denildi.

Açıklamada hisse devrinin ne zaman gerçekleşebileceği ve işlem büyüklüğü hakkında bilgi yer almadı.