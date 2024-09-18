  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Vestel, Çinli yayın platformu Vidaa'dan hisse alıyor: TV satışlarından reklam geliri elde edecek
Takip Et

Vestel, Çinli yayın platformu Vidaa'dan hisse alıyor: TV satışlarından reklam geliri elde edecek

Vestel, Çinli yayın platformu Vidaa'da azınlık hisse alımı için anlaştı.

Haber Merkezi
Reuters
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vestel, Çinli yayın platformu Vidaa'dan hisse alıyor: TV satışlarından reklam geliri elde edecek
Takip Et

Vestel Elektronik , Çinli yayın platformu Vidaa'da azınlık hisse almak için anlaştı. Anlaşma ile Vestel önümüzdeki dönemde TV satışlarından reklam geliri elde edebilecek.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci büyük TV üreticisi Çinli Hisense'in yan kuruluşu olan VIDAA International Holdings'de alınması planlanan yüzde 4.64 pay ile yeni gelir yaratıcı işbirliği imkanlarına sahip olacağı ifade edildi.

Vestel, sadece televizyon üretiminde değil televizyonu platform olarak kullanan ekosistemde başlıca oyunlardan biri haline gelmeyi hedeflediğini, TV işletim sistemi ve yayın platformu Vidaa'daki hisse alımının bu çerçeveye yerleştiğini belirtti.

Açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasıyla birlikte "Şirketimizin VIDAA platformunu taşıyan TV satışlarından sürekli gelir elde etmesini sağlayacak bir reklam geliri paylaşımı devreye girecektir. Bu anlaşma ile Şirketimiz TV satışlarından elde edeceği satış gelirlerinin yanı sıra satışını gerçekleştirdiği cihazlar üzerinden düzenli bir reklam geliri de yaratabilecektir" denildi.

Açıklamada hisse devrinin ne zaman gerçekleşebileceği ve işlem büyüklüğü hakkında bilgi yer almadı.

Şirket Haberleri
Çimsa, 'İK Mükemmellik Ödülleri’nde 5 altın ödül aldı
Çimsa, 'İK Mükemmellik Ödülleri’nde 5 altın ödül aldı
Ray Sigorta/Koray Erdoğan: Sektör, en sevdiği konjonktürden en sevmediğine geçiyor
Ray Sigorta/Koray Erdoğan: Sektör, en sevdiği konjonktürden en sevmediğine geçiyor
Babacan Holding yeni projesini tanıttı
Babacan Holding yeni projesini tanıttı
AB'den Qualcomm'a 238,7 milyon Euro para cezası
AB'den Qualcomm'a 238,7 milyon Euro para cezası
Geleceğin teknoloji liderlerine Hepsiburada ve 42 Türkiye işbirliğiyle staj imkanı
Geleceğin teknoloji liderlerine Hepsiburada ve 42 Türkiye işbirliğiyle staj imkanı
Audi'nin Brüksel fabrikası yatırımcı arıyor
Audi'nin Brüksel fabrikası yatırımcı arıyor