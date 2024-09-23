Vestel dünya havacılık deviyle anlaştı: Uçak içi ekranları üretecek!

Canan SAKARYA/HANNOVER

Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation fuarına katılan Vestel, fuarda mobilite sektörüne yönelik yazılım, ekran ve şarj çözülmeleriyle yer aldı. Fuarda bir grup gazeteciyle bir araya gelen Vestel CEO’su Ergün Güler, mobilite pazarında yaşanan paradigma değişimine dikkat çekerek büyüme hedeflerini, “Gelecek üç yıl içerisinde Vestel Mobilite'nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmak“ sözleriyle açıkladı. Vestel’in 40 yıldır tüketici elektroniği alanın da olduğunu ve dünya pazarlarına ihracat yaptığını, ekran teknolojileri konusunda dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığına dikkat çeken Güler, otomotivin artık otomotivden ziyade tüketici elektroniği olduğunu, yazılım, donanım ve tasarım alanındaki deneyimlerini otomotiv sektörüne aktardıklarını anlattı.

"Vestel artık havada da olacak"

Togg’un hem ortağı hem de tedarikçisi olan Vestel’in, Togg’daki deneyimini global markalara aktaracağını belirten Güler, “Togg çok iyi bir referans oldu. Kullanıcılarımız evde televizyon izlerken, araçlarıyla yolculuk yaparken Vestel'in ürettiği ekranları görüyorlar. Vestel artık ‘havada’ da diyebiliriz, havacılık endüstrisine girdi, bir yıla kadar bindiğiniz uçağın ekranı da Vestel tarafından üretilmiş olacak. Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biriyle anlaşma yaptık. Önümüzdeki haftalarda duyurmuş olacağız. İsim vermiyorum, dünyanın en çok noktasına uçan bir havayolu ile anlaştık, onların 300 adetlik filolarının ekranlarını bizim mühendislerimiz, bizim işçilerimiz üretmiş olacak. Sadece bununla sınırlı kalmayacağız dünyanın başka hava yolu şirketleriyle de o referanstan sonra pazarımızı genişletiyor olacağız” dedi. Güler, fuarda uluslararası bir markayla da elektrikli araçlarda anakart üretimi konusunda anlaştıkları ve fuar sonrası açıklayacaklarını belirtti.

Vestel 720 kW’da dünyada seri üretim yapan üç şirketten biri

Şarj istasyonları ile Vestel Mobilite’nin sektöründe öncülük ettiğini, fuarda sergiledikleri 720 kW’lık şarj istasyonlarının kurulumlarına başladıklarını, İtalya’ya da ihracat yapacaklarını belirten Güler, “ Aracınızın kapasite müsaitse 720 kW ile 8 dakika içerisinde aracınızı yüzde 20’den yüzde 80’e tam şarj etme imkanını sahipsiniz. 720 kW’da biz dünyada seri üretim yapabilen nadir şirketlerden bir tanesiyiz, dünyada bunu yapabilen üç tane şirket var. Ocak ayında da 1000 kW’lık ürün gelecek bunu da dünyada seri üretim olarak yapabilen iki şirketten biri olacağız, bu da bir dikey büyüme alanı olacak” dedi.

Vestel teknolojisiyle temiz enerji depolanıyor

Mobilitede diğer bir çalışma alanlarının enerji depolama sistemleri olduğunu kaydeden Güler, “Bunları kocaman bir batarya olarak görebilirsiniz, bir konteyner büyüklüğünde. Avrupa’da Amerika’da evlerde kullanılmaya başlandı, fabrikalarda alışveriş merkezlerinde ve hastanelerde kullanılıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da çıkarılan yasa ile birlikte yenilenebilir enerji santrali kurduğunuz da buna eşdeğer kapasite de bir enerji depolama sistemi kurmak zorundasınız. Bu coğrafyada da bunu yapabilen şirket sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Buradaki çözüm ortaklarından biri de Vestel olacak” diye konuştu.

Vestel 580 milyar dolarlık pazara odaklandı

Boston Consulting Group’un tahminlerine göre 2030 yılına elektrikli araç eko sisteminin büyüklüğünün yıllık 3 trilyon doları bulacağını kaydeden Güler, üç yıl içinde milyar dolarlık bir değer yaratmayı hedeflediklerini kaydetti. Vestel Ceo’su Güler, sektörün gelişimi ve önümüzdeki dönemde hedeflerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Biz elektrikli araç pazarının pilin de yokuz olmak istemiyoruz, satış sonrası hizmetleriyle ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz tarafın büyüklüğü 3 trilyon doların içerisinde 440 milyar dolar. Elektrikli araç sarj istasyonunda 2030 için öngörülen pazar büyüklüğü ise 100 milyar dolar, enerji depolama sistemleri için öngörülün pazar büyüklüğü ise 40 milyar dolar hepsi beraber 580 milyar dolar yani Vestel’in gözünü diktiği ve aslan payını almak istediği pazar büyüklüğü 580 milyar dolar. Hedefimiz üç yıl içerisinde milyar dolarlık bir değer yaratmak. Bu sadece 1 milyar dolarlık ciro yapmak anlamına gelmiyor, milyar dolarlık bir halka arzı planlıyoruz. Bu halka arzı da Türkiye’de yapmak zorunda değiliz, belki Amerika’da yaparız belki Londra’da yaparız. Böyle bir hedefe ulaşmak içinde ulaşmamız gereken ciro 600 -700 milyon dolar. Bu da bizim mobilitede en önemli hedef noktamız ve burada yapılan yatırım ülke için kritik önemde. Türkiye’de elektrikli araç üretimi stratejik önemde çünkü dünya da gerçekten bir geçiş yaşanıyor. Eski otomotiv sahnesinde çok majör olmasa da ülke olarak bir yerimiz vardı, burada majör oynayabiliriz sadece elektrikli araç değil onun tedarik eko sistemi şarj sistemi ve enerji depolama sistemleri ile savunma sanayinde nasıl bir paradigma değişikliği yaptıysak aynı fırsatı ben burada görüyorum. Vestel ve benzer şirketlerin bu alanda yaptığı yatırımların ülkenin geleceği için çok önem taşıdığını düşünüyorum”.

Çip yatırımı özel sektörün tek başına altına girebileceği bir yatırım değil

Vestel Ceo’su Ergün Güler, gazetecilerin stratejik bir alan olan çip üretimine ilişkin sorusu üzerine bu alanın özel sektörün tek başına yatırım yapabileceği bir alan olmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı tarafından Yüksek Teknoloji Teşvik Programının yaz aylarında açıklandığını, sektörler arasında çip, mobilite, yenilenebilir enerji gibi sektörlerin yer aldığını hatırlatan Güler, “Çipin yazılım geliştirmesinde zaten biz varız aynısını mobilite içinde planlıyoruz. Çip üreticileriyle birlikte yazılım kısmında kaynaktan başlamak suretiyle bir işbirliğini de planlıyoruz ama çip yatırımının kendisini yapmak milyarlarca dolar o kaynak biz de yok. Özel sektör şirketinin tek başına altına girebileceği bir rakam değil. Bir çip fabrikası kurmak isterseniz ki sadece kurmak da yetmiyor o fabrikaya işletmekte gerekiyor. Zaten Avrupa ve Amerika’da da birçok şirket zorlanıyor. Ülke olarak da benim burada gördüğüm inisiyatif var, Sanayi Bakanlığı öncülüğünde belki devlet yatırım yapacak. ”

Vestel IAA Transportation’a ileri teknoloji ürünleriyle katıldı

Vestel’in, IAA Transportation'da öne çıkan ürün ve teknolojileri arasında, otomotiv endüstrisinin yazılım tanımlı araçlara geçişini desteklemek için tasarlanan Zonal Mimarisi, sürüş bilgilerinin yanı sıra eğlence deneyiminin de net bir şekilde sunulmasını sağlayan gösterge paneli ve orta bölme ekranı ve 15W'a kadar çıkış gücü sağlayan, Qi 1.3 standardıyla uyumlu kablosuz şarj çözümü olan Kablosuz Şarj Ünitesi yer aldı.