Vestel, Latin Amerika, Asya ve Afrika'da derinleşecek

HANDAN SEMA CEYLAN

Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA 2023) için geldiği Berlin’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Vestel’in yeni CEO’su Ergün Güler, “Satışlarımızın yüzde 30’unu IFA’dan sağlıyoruz. Avrupa’daki güçlü varlığımızı muhafaza ederken, diğer yandan Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi yeni girdiğimiz pazarlarda derinleşeceğiz” diyerek global hedeflerini paylaştı. “Donanım, tasarım, yazılım ve markaya odaklandık” diyen CEO Güler, “Geçen yıl Brand Finance’ın Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nda 7 basamak birden yükselip ilk 5’e girmiştik. Bu yıl listedeki yerimizi 3’e taşıdık” diye konuştu. Dört yıl önce 200 milyon dolar olan marka değerlerini bu yıl 927 milyon dolara yükselttiklerini de kaydeden Güler, “Hedefimiz, bu rakamı 2 milyar dolara ulaştırarak Türkiye’nin en değerli markası olmak” şeklinde konuştu. Vestel’in Avrupa’daki üç büyük TV üreticisinden biri olduğunu, beyaz eşyada ise ilk 5 içinde yer aldığını kaydeden Güler, “Ürünlerimiz daha az enerji ve su harcayan, tüketiciye tasarruf sağlarken dünya kaynaklarını koruyan, hatta bu konuda bağımsız otoritelerce ‘rekortmen’ olarak sınıflandırılan ürünler. Hem beyaz eşya hem elektronik fabrikalarımızda büyük bir üretim gücümüz var” dedi.

Manisa'daki Vestel City’den 160’tan fazla ülkeye...

Güler, Manisa’daki Vestel City’de ürettikleri teknolojiyi dünyanın 160’tan fazla ülkesine ihraç ettiklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Geçen yıl 2,3 milyar dolarlık ihracata imza attık. Çeyrek asırdır aralıksız sektörümüzün ihracat şampiyonuyuz. Küresel ticaretteki rekabet gücümüzü koruma odağımız elbette sürecek. Markalarla yaptığımız lisans anlaşmaları ve uluslararası iş birlikleri önemini koruyacak. Avrupa’daki güçlü varlığımızı muhafaza ederken, diğer yandan Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi yeni girdiğimiz pazarlarda derinleşeceğiz.”

“Ortak uygulama ile evdeki beyaz eşyaları yönetecek”

Güler’in dikkat çektiği en önemli üretim kaslarından biri, komplekssiz büyüme. Komplekssiz büyümeyi dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirdiklerini kaydeden Güler, şunları söylüyor: “Home Connectivity Alliance (HCA) çatısı altında bir ilke imza attık. Bu platformda dünyanın önde gelen tüm beyaz eşya markaları bulunuyor. Ancak; bağlanabilirlik (connectivity) sağlayan ilk şirket Vestel. HCA altyapısı kullanarak yapılan Samsung ve LG iş birlikleriyle kullanıcılar Vestel’in VeeZy uygulaması üzerinden tüm ev aletlerini yönetecek. Yine Samsung’un SmartThing, LG’nin ThinQ uygulamaları üzerinden de tüm Vestel beyaz eşyaları yönetilebilecek. Dünyada bir ilki temsil eden bu iş birlikleri, Vestel’in yazılım gücü ve çevik şirket yapısının doğal sonucu.”

“Akıllı yaşamda önemli rol üstleneceğiz”

Geldikleri noktada teknoloji şirketi olma hedefine çok yaklaştıklarını da anlatan Güler, “Beyaz eşya ve TV üretimi gibi konvansiyonel alanlarımıza yatırımımızı devam ettireceğiz. Ancak dünyamız değişiyor. Bu değişime ayak uydurmanın ötesinde, şirketler ve ülkelere boyut değiştirtecek; sıçrayarak büyüme sağlayacak alanlara odaklanacağız. Bu alanların başında otomotiv ekosistemi geliyor. Elektrikli araç şarj istasyonları ve otomotiv elektroniğinde önemli mesafeler kat ettik. Otomotive ek olarak batarya çözümlerimizle mobilite, yazılım gücümüzle de akıllı yaşamın geleceğinde önemli bir rol üstleneceğiz.”

“GURURUMUZ FİLENİN SULTANLARI HEYECANIMIZ PARİS OLİMPİYATLARI”

Türkiye’nin, tüm hafta boyunca kalbi A Milli Kadın Voleybol Takımı ile attı. Vestel, takımın göğüs ismi sponsoru… Sohbette konu Filenin Sultanları’nın başarısına geliyor. Ergün Güler, “Voleybol şu anda herkesin gündeminde bundan gurur duyuyoruz. Bundan seneler önce biz ilk sponsor olduğumuzda maçlar yayınlanmıyordu. Çok güzel anlaşmalar yaparak maçların canlı yayınlanmasını sağladık. Voleybol gibi şimdi de jimnastikte umutluyuz. Paris Olimpiyatları için şimdiden heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

GURBETÇİ OLDUĞU KENTTE CEO OLDU

Berlin IFA’da CEO’luk görevini sektörün duayen isimlerinden Turan Erdoğan’dan devralan Ergün Güler için, Almanya’nın önemi büyük. Gurbetçi bir işçinin evladı olarak dönemin Batı Berlin’inde doğan Güler, dünyaya geldiği semtteki fuar alanında Vestel’in kaptan köşkünü teslim aldı. Güler, “Hedefim küresel marka yolculuğumuzu güçlendirmek” açıklamalarında bulundu.