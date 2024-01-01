Vestel, marka değerini 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Vestel CEO’su Ergün Güler, şirketin 2023 çalışmaları ve 2024 hedefleri hakkında bilgi verdi. Şirketin uzun yıllardır yatırım yaptığı dijital dönüşümde yüzde 90'lık oranla sona yaklaştığını, teknoloji şirketi olma vizyonunu gerçekleştirdiği 2023'ü başarıyla sonlandırdığını aktaran Güler, marka değerindeki istikrarlı yükselişi devam ettirdiklerini söyledi. Vestel'in 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 28'lik artış kaydederek 927 milyon dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli 3 markasından biri olduğunu ifade eden Güler, ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Güler, Vestel'in marka değerini 3 yıl içerisinde 2 milyar dolara ulaştırma hedefinde olduklarına işaret ederek, şöyle devam etti: "Vestel'in yeni stratejisini donanım, tasarım ve yazılım ekseninde şekillendirerek, marka değerindeki istikrarlı yükselişi sürdürmeye devam edeceğiz. Beyaz eşya ve elektronik üretiminde dünya standartlarının ötesinde nitelikte, müthiş bir üretim ve kapasite gücümüz var. Konvansiyonel alanlarımıza yatırımdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ancak yeni dünyanın gerekliliklerine tam uyum sağlayacak esneklik ve bilgi birikimine sahip olmanın avantajlarını kullanacağız. Yazılım, bugün dünyamızı şekillendiren alanlardan biri. Teknolojik gelişmeler içinde kritik öneme sahip. Yazılım alanındaki gücümüzle akıllı yaşam dinamiklerini belirleyen uluslararası aktörlerden biri konumundayız. İşte bu 3 bileşendeki ilerleme marka değerimizdeki yükselişi sürekli kılacak. Diğer yandan mobilite, batarya çözümleri, otomotiv elektroniği alanlarında hem iç pazarda hem de Avrupa başta olmak üzere dış pazarın önemli oyuncuları arasında olmaya devam edeceğiz."

"Ürettiğimiz teknolojiyle dünyanın 163 ülkesine ulaşıyoruz"

Güler, Vestel'in Avrupa'daki güçlü konumuna ek olarak yeni girdiği pazarlar da bulunduğuna dikkati çekerek, ürettikleri teknolojiyle dünyanın 163 ülkesine ulaştıklarını, geçen yıl 2,6 milyar dolarlık ihracata imza attıklarını bildirdi.

Çeyrek asırdır aralıksız sektörün ihracat şampiyonu olduklarını belirten Güler, "Küresel ticaretteki rekabet gücümüzü koruma odağımız sürecek. Markalarla yaptığımız lisans anlaşmaları ve uluslararası işbirlikleri önemini koruyacak. Avrupa'daki güçlü varlığımızı muhafaza ederken diğer yandan Afrika, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Asya gibi yeni girdiğimiz pazarlarda derinleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıllık cironun yüzde 2'si Ar-Ge’ye

Güler, teknoloji şirketi olmanın doğal bir sonucu olarak AR-GE faaliyetlerinin Vestel için önemine dikkati çekerek, her yıl cironun yaklaşık yüzde 2'sini bu alana ayırdıklarını anlattı.

AR-GE vizyonlarının üretim güçlerine büyük katkı sağladığını bildiren Güler, Vestel çatısı altında dünyanın farklı bölgelerinde 10 AR-GE merkezi ve bu merkezlerde görev yapan 1800 kişilik ekiplerinin olduğunu söyledi.

Güler, "Vestel, dünyanın önde gelen teknoloji şirketleriyle birlikte Home Connectivity Alliance (HCA) Yönetim Kurulunda yer alıyor. 2023'te HCA çatısı altında dünyada bir ilke imza attık. Platformda yer alan, dünyanın önde gelen beyaz eşya markalarıyla bağlanabilirlik (connectivity) sağlayan ilk şirket olduk. HCA altyapısı kullanarak yapılan Samsung ve LG işbirlikleriyle kullanıcılar Vestel'in VeeZy uygulaması üzerinden tüm ev aletlerini yönetebilecek. Yine Samsung'un SmartThing, LG'nin ThinQ uygulamaları üzerinden de tüm Vestel beyaz eşyaları yönetilebilecek." ifadelerini kullandı.

"2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz"

Ergün Güler, tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik ekseninde şekillendiren Vestel'in bağlı bulunduğu Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2023 vizyonunun yol göstericiliğinde doğa için pozitif değer yaratmaya devam ettiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "2050 yılına dek net sıfır şirket olmayı, bunu yaparken de tüketici ihtiyaçlarını sürdürülebilir yöntemlerle yanıtlamaya devam etmeyi hedefliyoruz. 2016'dan bu yana karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz. Endüstri 4.0 ve otomasyonun gücünden yararlanarak operasyonel iyileştirmeler ve yenilikçi ürünlerle enerji tüketimimizi azaltıyoruz. Üretimde verimliliğimiz artırmak ve ürün kaynaklı çevresel etkimizi azaltmak için döngüsel modelleri hayata geçirdik.

Bu kapsamda 2050'ye kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefiyle Bilime Dayalı Hedef (Science Based Targets initiative) koyma taahhüdü kapsamında karbonsuzlaşma planı üzerinde çalışıyoruz. Vestel, sürdürülebilirlik alanında uluslararası ESG değerlendirmesi yapan Sustainanalytics platformunun değerlendirmesine göre risk skorlarında da sürekli iyileşme kaydediyor. Platformun 2023 değerlendirmesinde Vestel Elektronik şirketinin risk skoru 25,6'dan 17,5'e gerileyerek düşük risk kategorisinde yer aldı. Vestel Beyaz şirketinin risk skoru ise 22,8'den 13,4'e geriledi."

"Tüketicileri de geri dönüşüm ekosistemine dahil ettik"

Vestel'in Evsel Dönüşüm projesi hakkında bilgi veren Güler, 2022'de hayata geçirdikleri proje ile sürdürülebilir dünya için adım atmak isteyen tüketicileri ileri ve geri dönüşüm ekosisteminin içine dahil ettiklerini aktardı.

Güler, "Proje kapsamında tüketiciler, Vestel'in sürdürülebilirlik faaliyetlerine doğrudan katılabiliyor. Günümüzde değişen tüketim alışkanlıkları sürdürülebilir beslenme anlayışını da beraberinde getiriyor. Tüketiciler artık sağlıklı ve güvenilir besinlere ulaşırken doğayı korumak ve kaynakları israf etmemek istiyor. Vestel de bu anlayışla enerji ve su tasarrufu yüksek, gıda israfını önleyen teknolojilere sahip çevre dostu akıllı ürünleriyle tüketicilerin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.