Vestel Mobilite şarj çözümleri İtalya yolcusu

Uzun yıllardır Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkelerde yaptığı anlaşmalarla 35 ülkede 250 bini aşkın şarj istasyonuyla Avrupa’nın elektrikli araç altyapısına önemli katkıda bulunan Vestel Mobilite, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasında kritik rol oynuyor.

‘Pazar için önemli bir kilometre taşı’

Vestel CEO’su Ergün Güler, Vestel Mobilite'nin, Vestel'den aldığı güç ve yenilikçi yaklaşımı sayesinde kısa zamanda mobilite sektöründe öncü konuma geldiğini vurguladı. Vestel Mobilite'nin bugün geliştirdiği ürün ve teknolojilerle sektöründe standartları belirleyen bir noktada olduğunun altını çizen Güler, "Vestel'in tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanında 40 yılı aşkın köklü bilgi birikimi ve deneyimini, mobilite alanına yaptığımız yatırımlarla birleştirerek güçlü bir yapı kurduk. Dünyanın önde gelen pek çok üreticisi 500kW’lık şarj istasyonlarını ürün gamlarına yakın zamanda eklemeyi planlarken, biz 720kW şarj istasyonlarımızı mobilite pazarına sunuyoruz, böylece bu alandaki teknoloji standartlarını yükseltiyoruz. Elektrikli araçları 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 20 şarj seviyesinden yüzde 80 şarj seviyesine getirebilen EVC’lerimizin pazar için önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Vestel Mobilite’nin geliştirdiği 720kW ultra hızlı şarj istasyonları, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de Zes tarafından teslim alınarak hizmete başladı. Yeni istasyonlar, Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarına bugüne kadar sunulan en hızlı şarj deneyimini sunuyor.

İtalya’da ‘charging hub’ dönemi

Zorlu Enerji ortaklığıyla kurulan Electrip Global’in İtalya’nın Assago bölgesinde hayata geçirdiği yüksek hızlı şarj hub’ının cihazları Vestel Mobilite tarafından sağlandı. İtalya'da hizmete giren şarj merkezinde Vestel Mobilite’nin ürettiği 16 adet 400kW güce sahip EVC’ler, bireysel ve ticari kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik optimize edildi.

Electrip’in sunduğu elektrikli araç şarj operasyonları ve enerji verimliliği hizmetleri sayesinde, yeni hub modelinin İtalya’da yaygınlaşması ve diğer Avrupa ülkelerine genişlemesi hedefleniyor. Bugün şarj noktası operasyonları ve enerji verimliliği hizmetleri sunan Electrip şirketi, Avrupa'da İtalya, Fransa, Polonya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ ve Hırvatistan'da hizmet veriyor. Electrip, günümüzün enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve geleceği şekillendirmek için yenilikçi çözümler geliştirirken, hizmet yelpazesini sürekli genişletiyor.

35 ülkede 250 bini aşkın şarj istasyonu

2017 yılından bu yana dünyanın dört bir köşesine elektrikli şarj istasyonu ihraç ettiklerini hatırlatan Ergün Güler, "Vestel Mobilite’nin ürettiği şarj istasyonlarıyla şimdiye kadar dört kıtada 35 ülkede, 250 binden fazla şarj soketi yerleşimi yapıldı. Halen hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok sayıda iş ortağımız bulunuyor. Teknoloji alanındaki öncü konumumuz, operasyonel mükemmeliyetimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla uluslararası pazarlardaki konumumuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz, sürdürülebilir geleceğe katkı sunarken, inovasyon ve kaliteye olan bağlılığımızla öncüsü olduğumuz sektörümüzde fark yaratmaya devam etmek" dedi.

Up-time süresiyle öne çıkıyor

Vestel Mobilite’nin 720kW güç kapasiteli ultra hızlı şarj istasyonları, halka açık istasyonlarda bekleme sürelerini minimuma indiriyor. Şarj süresini 15 dakikaya kadar düşürerek aynı anda sekiz araca kadar hizmet verebiliyor. Kısa sürede bir elektrikli otomobilin şehir içi haftalık ortalama şarj ihtiyacını karşılamasının yanı sıra uzun yolculuklardaki şarj süresini de kısaltıyor.

Vestel’in 2017’de üretmeye başladığı ev tipi ve küçük işletmeler için çözüm sunan AC serisinin yanı sıra, şehir içi uygulamaları için uygun kompakt 60kW, 120kW hızlı tip şarj istasyonları, ultra hızlı şarj uygulamaları için ise 160kW, 240kW, 320kW, 400kW ve 720 kW’lık daha yüksek kapasiteli DC serisi mevcut. Bu cihazlar özellikle minimum yüzde 98'lik up-time ortalamasıyla (bir sunucunun çalıştığı ve kullanılabilir olduğu süre) sektöründe öne çıkıyor.