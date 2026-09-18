Vestel Mobilite'nin megawatt’lık şarj istasyonuyla elektrikli tır şarj ettiler

Elektrikli araç şarj cihazları ve batarya enerji depolama çözümleriyle Avrupa pazarında büyümesini sürdüren Vestel Mobilite, İngiltere'nin ağır vasıta elektrifikasyonunda önemli bir başarıya imza attı.

Glasgow merkezli lojistik şirketi Russell Group, MAN Truck & Bus UK iş birliğiyle filosuna kattığı MAN eTGX elektrikli tırlarını, Vestel Mobilite'nin megawatt seviyesindeki şarj teknolojisiyle şarj ederek İngiltere'de bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

Russell Group'un Coatbridge demiryolu terminali tesisinde düzenlenen etkinlikte, şirketin yeni şarj altyapısı, İskoç ve İngiliz hükümet yetkilileriyle sektör temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 davetliye tanıtıldı.

Etkinlikte Vestel Mobilite tarafından üretilen iki adet 720 kW gücünde çift portlu CCS şarj cihazının yanı sıra, MCS standardında çalışan ve 1,2 MW'a kadar şarj kapasitesi sunan DC Stella MW 1.2 Dispenser ürünü devreye alındı.

Tesisin mevcut şarj kapasitesi 1,4 MW seviyesindeyken, altyapı ileride 3,75 MW'a kadar genişletilebilecek şekilde tasarlandı.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Russell Group'un Birleşik Krallık ulaşım tarihine geçen bu gösteriminde, projedeki altyapı partnerimiz Amphos iş birliğiyle sahaya sunduğumuz şarj teknolojimize güvenmesinden büyük gurur duyuyoruz. Ağır vasıta elektrifikasyonu, e-mobilite dönüşümünün en kritik ve en zorlu başlıklarından biri. Bu alanda geliştirdiğimiz MCS uyumlu ürünlerle, filo operatörlerinin operasyonel sürekliliğini kesintiye uğratmadan elektrikli araçlara geçişini destekliyoruz. Coatbridge'deki proje, Avrupa'daki büyüme stratejimizin ve global teknolojimizi yerel iş ortaklıklarımızla birleştirme yaklaşımımızın somut sonucu. Avrupa’da yalnızca sınırlı sayıda global oyuncunun üretebildiği megawatt şarj teknolojisini geliştirip Birleşik Krallık’ta ilk kez sahaya sunan marka olmak, Vestel Mobilite’yi bu alanda küresel devler ligine taşıyor. Türkiye'nin en büyük elektrikli araç şarj cihazı üreticisi ve ihracatçısı olarak, bu tarihi ana teknolojimizle eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.