Vestel üst yönetiminde değişiklik

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat Sarpel emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacak, yerine Ender Yüksel atanacak.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Murat Sarpel'in 30 Eylül 2023 itibarıyla emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacağı ve yerine halen Vestel Elektronik Planlama ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Ender Yüksel'in atanacağı bildirildi.

Açıklamada, Vestel Ticaret AŞ Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Ali Tarkan Tekcan'ın da 30 Eylül 2023 itibarıyla emeklilik nedeniyle görevinden ayrılacağı, yerine halen Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Özgür Yılmaz'ın atanacağı kaydedildi.