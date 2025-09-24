Vestel'de iki genel müdürlük birleştirildi
Vestel Elektronik, pazarlama ve satış genel müdürlüklerini birleştirdi.
Vestel Elektronik, organizasyon yapısında değişikliğe giderek Pazarlama Genel Müdürlüğü ile Satış Genel Müdürlüğü’nü Vestel Şirketler Grubu bünyesinde birleştirme kararı aldı.
Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Satış Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Türkiye dışındaki Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve KKTC satış operasyonları, Yurtdışı Satış Genel Müdürlüğü organizasyonuna devredilecek.
Açıklamada, Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve KKTC satışlarından sorumlu Genel Müdür Tarık Hakan Leloğlu’nun görevini, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika bölgelerinden sorumlu Genel Müdür Seçkin Gençoğlu’nun devralacağı belirtildi.
Pazarlama Genel Müdürü Nezihe Duygu Badem Uylukçuoğlu ise mevcut görevine ek olarak “Global Pazarlama & Yurtiçi Satış Genel Müdürü” unvanıyla sorumluluklarını sürdürecek.