Vestel’de organizasyon ve üst yönetim değişikliği

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile satış ve pazarlama organizasyonu ile üst yönetiminde 1 Aralık 2023 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildiğini duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Vestel Şirketler Grubu'na 1997 yılında katılan ve 2015 yılından bu yana Vestel Ticaret AŞ'de Yurt Dışı Satışlardan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapan Seda Kaya emeklilik nedeniyle şirketten ayrıldı.

Yeni bir ‘Pazarlama Genel Müdürlüğü’ oluşturuldu

Açıklamaya göre, Vestel'in global marka açılımı stratejisi çerçevesinde; merkezi marka yönetimi, ürün yönetimi ve konsolide edilmiş bir endüstriyel tasarım bölümünü kapsayacak şekilde yeni bir Pazarlama Genel Müdürlüğü organizasyonu oluşturulurken 2010 yılından bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda çalışan ve halen Vestel Yurtiçi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Nezihe Duygu Badem Uylukçuoğlu, Pazarlama Genel Müdürü olarak atandı.

Coğrafi bölge bazlı yapılanmaya geçiliyor

Küresel pazarlarda daha odaklı ve etkin büyüme stratejisi doğrultusunda, satış operasyonlarında coğrafi bölge bazlı yapılanmaya geçilecek. Bu kapsamda 2000 yılından bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda çalışan ve halen Beyaz Eşya Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Seçkin Mazlum Gençoğlu; Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika Bölgelerinden Sorumlu Satış Genel Müdürü olarak atandı.

1997 yılından bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda çalışan ve halen Bayi & Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdüren Tarık Hakan Leloğlu; Türkiye, Orta Asya, İran, Irak, Suriye ve Kuzey Kıbrıs Bölgelerinden Sorumlu Satış Genel Müdürü olarak atandı.

1998 yılından bu yana bu yana Vestel Şirketler Grubu'nda çalışan ve halen Asya Operasyonları Genel Müdürü olarak görevini sürdüren Ulaş Özcan ise mevcut sorumluluklarına ek olarak Asya-Pasifik satışlarından da sorumlu olarak görevine devam edecek.