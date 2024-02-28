Vestel'de üst düzey atama

Vestel, global pazarlarda büyümeyi ve şirket değerini maksimize etmeyi hedefleri kapsamında yönetim kadrosunu güçlendiriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen üst düzey atama ile Vestel'in Pazarlama Genel Müdürlüğü'ne Duygu Badem Uylukçuoğlu getirildi.

1984 İzmit doğumlu olan Uylukçuoğlu, lisans ve yüksek lisans eğitimini (MBA) Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel iş hayatına 2010 yılında Vestel'de başladı.

Vestel'in ilk MT programını birincilikle tamamladıktan sonra aynı yıl Vestel'de Pazarlama Uzmanı olarak görev alan Uylukçuoğlu, 2012 yılında Pazarlama Yöneticiliği görevine getirildi.

2016-2019 arasında Pazarlama Müdürü, 2019-2023 arasında ise Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Uylukçuoğlu, 1 Aralık 2023'ten itibaren Vestel'in global marka açılımı stratejisi çerçevesinde iç ve dış pazarlarda marka yönetimi, ürün yönetimi ve endüstriyel tasarımdan sorumlu Pazarlama Genel Müdür'ü oldu.