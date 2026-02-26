Vestel'den 500 milyon dolarlık borç yapılandırmasına ilişkin açıklama

Vestel, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, finansal kuruluşlarla olan ilişkilerinin olağan ticari süreçler kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.

Vestel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bloomberg'de 25.02.2026 tarihinde Şirketimiz hakkında yayımlanan haberlere ilişkin olarak, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesinde düzenlenen haber ve söylentilerin doğrulanması yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Şirketimizin finansal yükümlülükleri, nakit akış projeksiyonları ve borç yönetimine ilişkin stratejileri kamuya açıklanan finansal tablolarımız ve dipnotlarında yer almaktadır. Bu çerçevede, finansal risk yönetimi politikaları doğrultusunda, finansal kuruluşlar ile normal ticari ilişkilerimiz çerçevesinde çalışmalar yürütülmeye devam edilmektedir."

"500 milyon doları aşan borç için yapılandırma süreci"

Bloomberg'in dün yayımladığı habere göre, Vestel Elektronik, yüksek finansman maliyetleri ve Avrupa pazarındaki talep daralması nedeniyle 500 milyon doları aşan borcunu yapılandırmak için bankalarla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

Şirketin kısa vadeli TL borçlarını uzun vadeli döviz cinsi kredilerle ikame etmeyi hedeflediği bu kritik hamle, 2025 yılında hisselerinde yaşanan yüzde 60'lık değer kaybının ardından finansal sürdürülebilirliği korumayı amaçlıyor. Habere göre, şirket, borç yapılandırma görüşmelerinde ileri bir aşamaya geldi ve sürecin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.