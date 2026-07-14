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Vestel'e Moody's'ten not indirimi

Moody's Ratings, Vestel Elektronik'in uzun vadeli kurumsal aile notunu Caa2'den Caa3'e indirirken, not görünümünü negatif olarak korudu.

Haber Merkezi
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Vestel'e Moody's'ten not indirimi
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (VESTL) kredi notunda aşağı yönlü revizyona gitti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre Moody's, Vestel'in uzun vadeli kurumsal aile notunu (CFR) Caa2'den Caa3'e, temerrüt olasılığı notunu (PDR) ise Caa2-PD'den Caa3-PD'ye düşürdü.

Moody's ayrıca Vestel tarafından ihraç edilen 2029 vadeli 500 milyon dolar tutarındaki garantili kıdemli teminatsız tahvillerin kredi notunu da Caa2'den Caa3'e indirdi.

Kuruluş, tüm notların görünümünü negatif olarak teyit etti.

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