Vestel’in bağlı ortaklığından batarya sistemlerine yönelik niyet mektubu

Vestel Elektronik'in bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon ile Huizhou Desay ESS arasında lityum batarya sistemlerine yönelik niyet mektubu imzalandı.

Vestel’den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. şirketinin %100 dolaylı bağlı ortaklığı,Çin menşeli Huizhou Desay ESS Co., Ltd. firması arasında, Türkiye ve rekabet avantajı sağlanabilecek diğer pazarlarda, yenilenebilir enerjinin lityum batarya sistemleri ile depolanması alanında, enerji depolama sistemlerinin tasarımı, montajı, imalatı ve satışını da kapsayacak ve Şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ve çalışmalarına katkıda bulunacak potansiyel bir iş birliği için 12.03.2024 tarihinde, üç ay süreli, tarafların mutabık kalması halinde bir üç ay süreyle daha uzatılabilecek, bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.”