Vialand, eğlence turizmini dijitalleştirmeye devam ediyor

Türkiye’nin ilk tema parkı Vialand yaz tatili boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Eyüpsultan’da yer alan 12 yıldır Türkiye’nin eğlence ve şehir turizminde önemli yer teşkil eden Vialand, eğlence anlayışındaki değişimleri teknolojik gelişmelerle yenileyerek ziyaretçilerine yeni nesil deneyimler sunuyor. Parkın dönüşüm sürecinize gelecek hedeflerini Vialand Tema Park Direktörü Erkin Bayrı ile konuştuk.

Misafirlerinin beklentilerini her zaman ön planda tutarak tematik alanları zenginleştirdiklerini belirten Erkin Bayrı, “Yeni nesil eğlence ünitelerini parkımıza dahil ettik ve dijital altyapımızı güçlendirdik. Böylece yalnızca bir eğlence parkı değil, aynı zamanda ailelerin birlikte zaman geçirebildiği, sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan çok yönlü bir yaşam alanı haline geldik. Bu dönüşüm sürecinde sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdik, misafirlerimizin ilgisine göre dönemsel kampanyalar ve etkinlikler sunduk. Eğlenceyi fiziksel alanların ötesine taşıyarak dijital oyun projelerine yatırım yaptık, parkımızın sevilen maskot karakterlerini kitaplara ve dijital içeriklere taşıyarak marka ile misafirlerimiz arasında güçlü bir duygusal bağ kurduk” dedi.

Park bünyesinde hem çocuklara hem de yetişkinlere özel olarak tasarlanmış çok sayıda eğlence alanları olduğunu belirten Bayrı, “Macera tutkunları için adrenalin dolu ünitelerden, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için daha sakin bölgelere kadar geniş bir yelpazede alternatifler sunuyoruz. Bu çeşitlilik sayesinde zamanla Vialand’in sadece çocuklara yönelik değil, yetişkinler için de keyifli ve ilgi çekici deneyimler sunan çok yönlü bir eğlence alanı olduğu daha net anlaşıldığını” ifade ediyor.

Rusya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’dan çok sayıda ziyaretçi çekiyoruz

Vialand tema parkının en çok ilgi gören eğlence üniteleri arasında, Avrupa’nın 4. önemli roller coasterı 3 saniyede 110 km hıza ulaşan ‘Nefeskesen’, 50 metreden serbest düşüş yaşatan ‘Adalet Kulesi’ ve sulu ünite ‘Viking’ yer aldığını vurgulayan Bayrı, bu üniteler, parkın en heyecan verici ve adrenalin dolu deneyimleri olarak ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Türkiye’de lider konumda olduklarını söyleyen Bayrı, yabancı turistlerin de konseptlerine büyük bir ilgi duyduğunu söyledi. Bayrı, ”Vialand dünya standartlarında bir park. Uluslararası parklara bakıldığında özellikle Ortadoğu, Arap yarımadası, BDT ülkeleri, Rusya ve Doğu Avrupa da önemli bir parkız, en yakın parkların bulunduğu BAE ile sezon farkımız nedeniyle oldukça bilinirliği olan ve yabancı ziyaretçi alan bir tesisiz. İstanbul bahsettiğim bölgelerin tam ortasında bulunması nedeniyle geniş müşteri ağına sahiptir ve bu durumun avantajını kullanıyoruz. Yalnızca Vialand ile değil, aynı zamanda parkın hemen yanında bulunan otel ve alışveriş merkezi ile entegre bir yaşam alanı sunuyoruz. Bu bütünleşik yapı sayesinde ziyaretçilerimiz, eğlencenin yanı sıra konaklama, alışveriş ve sosyal etkinliklere de tek bir noktada erişim sağlayabiliyor. Böylece, misafirlerimize kapsamlı ve kesintisiz bir deneyim sunuyoruz." dedi.