Vialand, KAÇUV gönüllülerine moral oldu

Vialand Tema Park, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Proje, KAÇUV gönüllüleri ve genç bursiyerlerin motivasyonlarını ve morallerini yükseltmeyi hedefliyor.

Çocukluk çağı kanserleriyle mücadelede gösterilen sosyal sorumluluk ve dayanışmanın önemli bir örneğini oluşturan bu iş birliğinde, geçtiğimiz günlerde KAÇUV gönülleri Vialand’in renkli dünyasında buluştular, gün boyu keyifle vakit geçirdiler. Tema Park’ta bir araya gelen gönüllüler, parkın renkli üniteleri arasında adrenalin dolu anlar yaşadılar ve interaktif etkinliklerin tadını doyasıya çıkardılar. Bu anlamlı etkinlik, sadece gönüllülerin keyifli zaman geçirmesini sağlamadı, aynı zamanda onların birlikte güçlenmelerine yardımcı oldu ve tedavilerine devam eden çocuklara umut olma yolundaki misyonlarına olan bağlılıklarını da pekiştirdi.

Bursiyerler Vialand’de moral depolayacak

Vialand Tema Park ve KAÇUV iş birliği, ‘Umudum Eğitim Burs Programı’ kapsamında bursiyer gençlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak. İş birliği kapsamında önümüzdeki süreçte bursiyerlere de ev sahipliği yapacak olan Vialand Tema Park çocukluk çağı kanserleriyle mücadeleye manevi destek sunmaya devam edecek.