Vialand Tema Park’ta ara tatil coşkusu

Eğlence ve adrenalin dolu aktiviteleriyle ünlü Vialand Tema Park, sömestir tatilinde çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. 7’den 70’e her yaşa hitap eden aktiviteleriyle, çocukların eğlenceli anlar geçirebileceği sürükleyici maceralar ve adrenalin dolu deneyimler sunan Tema Park, karnesini alan çocuklar ve gençler için eğlenceyi zirveye taşıyor. Trambolinden ağ parkuruna, tırmanma duvarından heyecan verici rollercoaster’lara kadar adrenalinin doruğa çıktığı aktiviteler, çocukların hem eğlenmesini hem de unutulmaz anılar biriktirmesini sağlıyor. Çocuklar Vialand Tema Park’ın eşsiz üniteleriyle dönemin yorgunluğunu atarken anne ve babalar da onların eğlencelerine ortak oluyor.

Çocuklara özel dev sömestir kampanyası

Bu sömestir tatilinde 4-14 yaş arasındaki çocuklar için büyük bir kampanya sunan Vialand Tema Park, tatil boyunca geçerli olan yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor. Bu kampanya ile aileler bütçeleri zorlanamadan İstanbul’da çocuklarıyla eğlencelenin tadına doyacaklar.