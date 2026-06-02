Victoria's Secret'ta güçlü bilanço sinyali hisseleri uçurdu
Victoria's Secret hisseleri, şirketin yıllık satış ve kâr beklentilerini yükseltmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %34 yükseldi.

Victoria's Secret, PINK ve güzellik ürünleri markalarını kapsayan operasyonlarında çift haneli çeyreklik gelir büyümesi kaydettiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, şirket, belirsiz tarife ortamına rağmen daha yüksek satış fiyatları ve azalan promosyon faaliyetlerinin performansı desteklediğini belirtti.

Victoria's Secret, güçlü talep ve marj görünümündeki iyileşmenin etkisiyle yıllık satış ve kârlılık tahminlerini yukarı yönlü revize etti.