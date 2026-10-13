Viennalife, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın isim ve forma göğüs sponsoru oldu

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Hayat sigortası ve bireysel emeklilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Viennalife Emeklilik ve Hayat, sporun gelişimine destek olma ve toplumsal yaşama değer katma yaklaşımı doğrultusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora ile Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Uğur Tozşekerli katıldı.

Anlaşma kapsamında, 2026-2027 sezonu boyunca “Beşiktaş Viennalife” adıyla sahaya çıkacak Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın formalarının göğüs bölümünde Viennalife logosu yer alacak.

Uğur Tozşekerli: “Sporun yarattığı değeri birlikte büyütüyoruz”

İmza töreninde konuşan Viennalife Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Uğur Tozşekerli, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Hayatın her alanında insanların yanında olmayı ve topluma kalıcı değer katmayı önemsiyoruz. Sporun insanları bir araya getiren, ortak değerler etrafında buluşturan ve yeni başarılara ilham veren güçlü bir alan olduğuna inanıyoruz.

Tekerlekli sandalye basketbolu yeteneğin, azmin ve takım ruhunun en etkileyici örneklerinden birini sunuyor. Bu iş birliğiyle sporun ve sporcuların hak ettikleri ilgi ve desteği görmelerine, başarılarının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve sporda kapsayıcılığın güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Beşiktaş gibi köklü bir spor kulübüyle bu anlamlı iş birliğini hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyor, tüm sporcularımıza başarılarla dolu bir sezon diliyorum.”

Uğur Fora: “Viennalife’ın takımımızın gücüne güç katacağına yürekten inanıyoruz”

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora, sponsorluk anlaşmasının lansmanında şu ifadeleri kullandı:

“Beşiktaş markasını alanında köklü ve lider markalarla bir araya getirmeye devam ediyoruz.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımızın sportif başarılar elde ederek camiamızı ve taraftarlarımızı gururlandırmasını istiyor, bu doğrultuda yeni sponsorumuz Viennalife’ın takımımızın gücüne güç katacağına yürekten inanıyoruz.

Bu iş birliğinin uzun yıllar boyunca devam edeceğine inanıyor ve her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum.”

Viennalife, sporun ve başarının yanında

Sporun yalnızca sportif başarılarla değil, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve insanlara ilham veren yönüyle de değer yarattığına inanan Viennalife, Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile gerçekleştirdiği bu iş birliğiyle sporun birleştirici gücüne, takım ruhuna ve sporda kapsayıcılığa verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Viennalife Emeklilik ve Hayat Hakkında

Vienna Insurance Group (VIG) bünyesinde faaliyet gösteren Viennalife Emeklilik ve Hayat, hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanlarında hizmet sunan Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biridir. Müşterilerinin ihtiyaçlarını merkeze alan yenilikçi ürün ve çözümleriyle bireylerin ve ailelerin finansal geleceklerini güvence altına almayı hedeflemektedir.