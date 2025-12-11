Virgosol’den Deloitte Teknoloji Fast 50’de iki başarı birden!

Küresel arenada elde ettiği ödüllerle adını uluslararası teknoloji ligine yazdıran Virgosol, başarısını perçinlemeye devam ediyor. Yazılım test ve kalite alanının global liderlerini buluşturan The European Software Testing Awards’da küresel rakiplerini aşarak “En İyi Yazılım Test Otomasyonu Projesi” ödülünü alan şirket, şimdi de Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programında çifte başarıya imza attı. Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde art arda üçüncü kez yer bularak hem inovasyondaki kararlılığını hem de sürdürülebilir büyüme gücünü bir kez daha gözler önüne seren Virgosol, program kapsamında verilen ‘Meta Teknolojide Kadın Ödülü’nün de sahibi oldu.

Barbaros: Türkiye’nin teknoloji alanındaki prestijini yükselteceğiz

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Virgosol olarak hem global sahnede hem yerel pazarda büyümemizi sağlam, sürdürülebilir temellere dayandırıyoruz. Bu yıl bir kez daha Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye listesinde yer almamız, ölçeklenebilir iş modelimizin gücünü ve istikrarını gözler önüne sererken, kazandığımız ‘Meta Teknolojide Kadın Ödülü’nün de gururunu yaşıyoruz. Gelişim yolculuğumuzda, küresel başarılarımızı sürdürülebilir biçimde büyüterek, Türkiye’nin teknoloji alanındaki prestijini yükselteceğiz.”

Emektar: Yapay zekâ temelli ürünlerimiz büyümemizin itici gücü

Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Miraç Emektar da şöyle konuştu: “Deloitte Teknoloji Fast 50’de yer almak, finansal büyümemizin yanı sıra teknolojik derinliğimizi ve inovasyon kapasitemizi de ortaya koyuyor. Yapay zekâ temelli ürünlerimiz büyümemizin itici gücünü oluştururken, RabbitQA başta olmak üzere geliştirdiğimiz tüm çözümler yazılım test ve kalite alanında her adımda A’dan Z’ye kontrol sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de Ar-Ge yatırımlarımızı derinleştirerek, global arenada Türkiye’yi temsil eden öncü ve etkili bir teknoloji markası olmayı sürdüreceğiz.”

Virgosol hakkında

2019 yılında kurulan Virgosol, iş ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan dijital yatırımların sonuçlarını kontrol eden, yapay zekâ destekli ürünler geliştirmektedir. Amiral gemisi ürünü RabbitQA, uçtan uca yazılım kalite yaşam döngüsünü yapay zekâ ile işletmeyi mümkün kılmaktadır. Yapay zekâ destekli platform RabbitQA sayesinde teknik bilgi bağımlılığı olmadan, dijital ürünler test edilebilmekte ve olası hatalar kolayca tespit edilebilmektedir. Kapsamlı bir test yaklaşımı ve kanıtlanmış teknolojisiyle RabbitQA, gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarıyla %100'ün üzerinde verimlilik artışı sağlayarak ekiplerin model tabanlı test senaryoları oluşturmasına, risk senaryolarını önceliklendirmesine ve uzun vadeli optimizasyon için kurumsal test belleği oluşturmasına olanak tanımaktadır. RabbitQA ile şirketler zaman ve maliyette 10 kata varan tasarruf sağlamaktadır. Kurulduğu günden bu yana dolar bazında her yıl %100’ün üzerinde büyüme gösteren Virgosol, son iki yıldır Deloitte tarafından hazırlanan Teknoloji Fast 50 listesinde yer almaktadır. Virgosol ayrıca, Avrupa'da yazılım test alanında ödüller almış, uluslararası saygın listelere girmiş ve dev rakiplerini geride bırakmıştır.