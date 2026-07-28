Visa hisseleri 365,22 dolar ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı

Finansal teknolojilerin öncü markalarından Visa, borsada rekor tazelemeye devam ediyor. Şirket hisseleri, piyasalardaki pozitif seyir ve güçlü kurumsal verilerin etkisiyle 365,22 dolarlık yeni bir eşiği aşarak son 52 haftanın en tepe noktasını gördü. Yatırımcı güveninin pekiştiği bu süreçte, markanın piyasa değerindeki artış finans dünyasında yakından izleniyor.

Yatırımcı ilgisi hisse fiyatını rekor seviyeye taşıdı

Uluslararası finans piyasalarında teknoloji ve ödeme sistemleri hisselerine yönelik talep artışı, Visa bilançolarının ardından borsadaki fiyatlamalara da yansıdı. Şirket payları, seans içinde gerçekleştirdiği kararlı yükseliş trendiyle beraber 365,22 dolar sınırına ulaşarak son bir yıllık periyodun en yüksek değerlemesini tescilledi. Küresel bazda tüketici harcamalarının dijital kanallara kaymaya devam etmesi ve sınır ötesi işlem ağının genişlemesi, şirketin mali yapısını güçlendirirken borsa performansına da doğrudan çarpan etkisi yaptı. Finansal fonların portföylerinde Visa hisselerine daha fazla yer ayırması, hisse senedi üzerindeki alım baskısını artırarak bu tarihi zirvenin kapısını araladı.

Mali disiplin ve büyüme odaklı strateji güven veriyor

Visa'nın borsada sergilediği bu başarılı grafik, şirketin uzun vadeli büyüme stratejileri ve etkin maliyet yönetimiyle doğrudan paralellik gösteriyor. Yeni nesil güvenli ödeme altyapılarına yapılan yatırımlar ve küresel bankacılık ortaklıklarının derinleştirilmesi, gelir kanallarının sürekliliğini garanti altına alıyor. Yüksek faiz ortamı ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dijital cüzdan ve kartlı ödeme sistemlerine olan talebin esnek yapısını koruması, şirketin geleceğe yönelik nakit akışı tahminlerini yukarı yönlü revize ediyor. Finans dünyası, mevcut dirençli yapının ve teknolojik entegrasyon süreçlerinin önümüzdeki çeyreklerde de hisse senedi performansı üzerinde belirleyici bir rol oynamasını bekliyor.