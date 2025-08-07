Visa kart kullanıcılarına FIFA Dünya Kupası 26™ biletlerinde öncelikli erişim hakkı

FIFA Dünya Kupası 26™ yolculuğu Visa ile başlıyor. FIFA'nın Resmi Ödeme Teknolojisi Ortağı ve dijital ödemelerde küresel liderlerden Visa'nın banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart kullanıcıları, dünyanın en çok beklenen spor etkinliğinde ön satış ayrıcalığına sahip olacak. Visa’nın kart sahiplerine sunacağı Ön Satış Çekilişi, Washington’da bulunan Visa Payments Vault’ta gerçekleşen Visa FIFA Dünya Kupası 26™ Resepsiyonu'nda duyuruldu. Etkinlik, Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nden hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Visa FIFA Dünya Kupası 26™ Resepsiyonu'nda üç ülke, iş birliklerinin ve sporun birleştirici gücünün altını çizdi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak, FIFA Dünya Kupası 26™ gibi tarihi bir organizasyonda Visa kart sahibi taraftarlara önemli bir avantaj sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Visa Ön Satış Çekilişi ile öncelik kazanacak kart sahiplerine, genel satışlardan önce bilet satışlarına erken, özel erişim imkânı sağlıyoruz. Bazı şanslı taraftarlarımız için bu, eşsiz atmosferi yerinde yaşama fırsatı anlamına geliyor. Ancak bizim için deneyim yalnızca tribünde başlasın istemiyoruz. Taraftarlar için bu yolculuğu daha unutulmaz kılmak, küçük işletmeler ve yerel ekonomiler için ise bu turnuvayı sürdürülebilir bir büyüme fırsatına dönüştürmek istiyoruz. Kanada’dan Meksika’ya, Amerika Birleşik Devletleri’ne uzanan bu büyük etkinlik süresince, Visa olarak ev sahibi şehirlerdeki işletmelerin artan ziyaretçi akınına en iyi şekilde hazırlanmalarına destek olacağız. Çünkü biliyoruz ki bu sadece bir futbol turnuvası değil; aynı zamanda bölgeler için uzun vadeli bir ekonomik canlılık demek. Taraftarlar için daha iyi bir deneyim, işletmeler için ise daha güçlü bir gelecek yaratmak için çalışıyoruz" dedi.

Taraftarları güçlendiriyor

Visa banka, kredi veya ön ödemeli kart sahipleri, 10–19 Eylül tarihleri arasında Visa Ön Satış Çekilişi'ne başvurarak, genel satış başlamadan önce bilet alma şansı yakalayacak. Çekilişe katılmak isteyen kart sahiplerinin bir FIFA kimliğine sahip olmaları gerekiyor. Henüz bir FIFA kimliği bulunmayan Visa kart kullanıcıları ise 10 Eylül’de gerçekleşecek Visa Ön Satış Çekilişi’ne kaydolabilmek için FIFA.com/tickets adresinden kimliklerini oluşturabilecek. Kazananlara 30 Eylül itibarıyla e-posta yoluyla bilgi verilecek; Ekim ayında ise bilet satın almaları için özel bir süre tanınacak. Çekilişi kazananlar, belirlenen sıraya göre müsait biletleri satın alma hakkına sahip olacak. FIFA biletlerinde resmi ödeme yöntemini sağlayan Visa, ön satış satın alma döneminde tek geçerli ödeme yöntemi olacak. Visa Ön Satış Çekilişi hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşılabiliyor.

FIFA Ticari Operasyonlar Başkanı Romy Gai, "FIFA Dünya Kupası 26™ için heyecan giderek artıyor. 10 Eylül, futbol tutkunlarının takvimlerinde mutlaka yer alması gereken bir tarih. Dünyanın en büyük organizasyonuna katılmak için ilk başvuru fırsatını taraftarlara sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bunu bir kez daha Visa iş birliği ile gerçekleştirmek ise büyük bir heyecan. FIFA Dünya Kupası™ bileti yalnızca bir bilet değil — tarihin en kapsayıcı ve en görkemli turnuvasına açılan bir kapı. Herkes bu anın bir parçası olmak isteyecek. Bu yüzden herkesi FIFA kimliklerini oluşturmaya ve Visa kartlarını hazır bulundurmaya davet ediyoruz” dedi.

Yerel ekonomiyi ve küçük işletmeleri canlandırıyor

Dünyanın dört bir yanındaki Visa kart sahipleri bu heyecan verici turnuvaya yerinde tanıklık etmek için özel bilet erişim hakkına başvururken, Visa aynı zamanda, özellikle de turnuvaya ev sahipliği yapacak şehirlerdeki işletmelerin bu anı en iyi şekilde değerlendirmeye hazırlanmalarına destek olmayı hedefliyor. Trendleri ve uzmanlığını paylaşarak ev sahibi şehirlerdeki yerel işletmeleri güçlendirmeye yardımcı olmayı da amaçlıyor. Böylece bu işletmeler, Dünya Kupası’nın yaratacağı turizm rüzgarından faydalanabilecek ve turnuvanın yarattığı heyecanı kalıcı bir ekonomik büyümeye dönüştürebilecekler. Bu programlara dair daha fazla detay, maç kura çekimi yaklaştıkça paylaşılacak.

Benzersiz bir turnuva

2026™ FIFA Dünya Kupası, rekor kırmaya hazırlanıyor: 48 takım, 16 ikonik ev sahibi şehirde, 39 gün boyunca 104 maçta karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda Kuzey Amerika’da üç ülkenin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olacak. FIFA ile iş ortaklığını yaklaşık 20 yıldır sürdüren Visa, FIFA ile taraftarlar, işletme sahipleri ve yerel ekonomiler için yenilikler sunmaya ve erişimi genişletmeye devam ediyor.