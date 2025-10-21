Visa, proaktif savunma stratejileriyle siber güvenliğe odaklanıyor

Dijital ödemelerde küresel lider Visa, siber güvenlik alanındaki derin uzmanlığını müşterilerine sunmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Visa, bu strateji kapsamında, küresel çapta hayata geçirdiği Visa Siber Güvenlik Danışmanlık Birimi ile müşterilerine risk ortamına dair kapsamlı analizler ve öne çıkan siber güvenlik tehditlerini belirleme, değerlendirme ve engelleme konularında ihtiyaç duydukları uygulanabilir çözümler sunuyor. Bu yeni yapılanmanın bir parçası olarak, şirket ayrıca deneyimli siber güvenlik uzmanı Jeremiah Dewey’i de Küresel Siber Ürünler Başkanı olarak atadı.

Visa Türkiye, siber güvenlik çözümlerini güçlendiriyor: Jeremiah Dewey ekibe katıldı

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Siber güvenlik ve dolandırıcılığı önlemede, tehditleri önceden tespit etmek ve hızlı harekete geçmek kritik önem taşıyor. Küçük işletmelerden büyük ölçekli şirketlere kadar tüm müşterilerimiz, ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilen güçlü ve kapsamlı çözümlere ihtiyaç duyuyor. Biz de her ölçekteki işletmenin risklerini daha iyi anlamalarına ve güvenliklerini sağlamalarına yardımcı olacak yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bu yolda bize değerli katkılar sağlayacağına inandığımız Jeremiah Dewey’in ekibimize katılmasından büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

Visa, son beş yılda siber güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesi de dahil olmak üzere, teknoloji ve altyapıya 12 milyar dolar yatırım yaptı. Dünya genelindeki Visa müşterileri, bu yatırımlar sonucunda geliştirilen uzmanlık ve çözümlerden faydalanmaya devam ediyor. Dewey ise yeni görevinde Visa’nın siber güvenlik ürün portföyünün geliştirilmesine ve stratejik ortaklıkların kurulmasına liderlik edecek. Böylelikle Visa, müşterilerinin siber güvenlik konusunda daha kapsamlı hizmet alabilmesini sağlayacak. Dewey’in, özel sektör ve kamu kurumlarında yürüttüğü güvenlik yönetimi, olay müdahalesi ve danışmanlık hizmetleri alanında yirmi yılı aşkın deneyimi bulunuyor.

Visa Güney Avrupa Danışmanlık ve Analitik Başkanı Sertan Şener, "Visa olarak, siber güvenlik yatırımlarını bir maliyet kalemi değil, her işletmenin büyüme stratejisinin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Hızla ilerleyen yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri, danışmanlık ve analitik alanındaki uzmanlığımızla bir araya getirerek müşterilerimizin sürekli değişen tehdit ortamında rekabetçi kalmalarına yardımcı olacak ileri seviye çözümler sunmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Visa'nın yeni özel Siber Güvenlik Danışmanlığı Uygulaması, Visa Danışmanlık ve Analitik (VCA) biriminin dünyanın dört bir yanında bulunan binlerce danışmanını, veri bilimcisini ve ürün uzmanını bir araya getiriyor. VCA, Visa’nın güçlü küresel ağını müşterilerin hizmetine sunuyor. VCA, bu küresel ağdan faydalanarak Visa müşterilerine bir siber güvenlik stratejisi oluşturma konusunda rehberlik etmek de dahil olmak üzere, oldukça kapsamlı hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerden bazıları ise şöyle:

Ödeme Sistemleri Siber Güvenlik Eğitimi’nde çalışanlara ödeme sistemleri ve kartlı işlemler ile ilgili siber güvenlik alanındaki en iyi uygulamalara yönelik eğitim ve farkındalık programları sunuluyor.

Ödeme Sistemleri Siber Güvenlik Seviyesi Analizi ile müşterilerin süreçleri analiz ediliyor, gelişim alanları belirlenerek iyileştirme önerileri hazırlanıyor.

Ödeme Sistemleri Siber Güvenlik Önleyici Hizmetleri kapsamında ise kart bilgilerini tahmin/deneme yoluyla ele geçirme saldırılarının tespiti ve engellenmesi, ödeme sistemleri siber tehdit istihbarat ve analizleri, ödeme altyapısı güvenlik açığı testleri gibi servisler veriliyor.

VCA, müşterileri siber güvenlik konusunda kapsamlı bir yaklaşımla güçlendirmeyi taahhüt ediyor. Bu kapsamda, uygulama tehdit istihbaratı ve güvenlik açığı testi ve değerlendirmeleri gibi ek hizmetler de sunmayı planlıyor.