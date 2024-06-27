Visa Türkiye, 40’ıncı yılını kutladı

Visa, 1984 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası kredi kartının Visa logosuyla pazara sunulmasından bu yana Türkiye’deki varlığının 40. yılını kutladı. Şirket yaptığı değerlendirmede, 40 yıl süresince Visa’nın ekonomiye katkıları, Türkiye teknoloji transferleri ve yatırımları ile Türkiye’den çıkan yenilikçi ödeme çözümlerine vurgu yaptı. Visa’nın global liderleri de şirketin 40. yıl kutlamalarında Visa Türkiye’deki liderlik ekibi, üye banka ve finans kuruluşları ile bir arada olmak için Türkiye’ye geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Visa Global Pazarlar Grup Başkanı Oliver Jenkyn, “Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık varlığı, bizi gururlandıran önemli bir kilometre taşı. Genç ve teknolojiye meraklı nüfusu ve ödemeler sektörünün süregelen inovasyon iştahı ile Türkiye, faaliyet göstermek için heyecan verici bir ülke olmasının yanı sıra, Visa için de kilit pazarlardan biri konumunda. 40 yıldır ticaretin geleceğini şekillendirmek üzere birlikte çalıştığımız ve inovasyon yarattığımız tüm iş ortaklarımızı kutlarım. Türkiye’deki yolculuğumuz ilk günkü enerjimiz ve bağlılığımızla devam ediyor. Önümüzdeki 10 yılın neler getireceğiniz görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise, “Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında, Türkiye’deki kartlı ödemeler tarihçesinin adım adım şekillenişini görmek mümkün. İmprinter cihazlarından POS’lara, manyetik bantlı kartlardan çipli, temassız ve dijital kartlara evrilen sürecin her aşamasında Visa, Türkiye’de ödemeler ekosisteminin gelişiminde kilit rol oynarken ekonominin dijitalleşmesinde de itici güç oldu. Önümüzdeki on yıla ödemeleri daha ileri taşımanın, ekosistem için güven sağlamanın, işletmelerin ve toplumun gelişimini desteklemenin, dijital ticaretin ve para hareketlerinin geleceğini şekillendirmek için ürün ve hizmetler geliştirmeye devam etmenin heyecanıyla adım atıyoruz." şeklinde konuştu.

Dijital ödemelerin ekonomik büyümeye katkısı

Dijital ödemeler, dünyada ve Türkiye pazarında ekonomik büyüme ve inovasyonun itici gücü konumunda. Visa, 40 yıldır Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna destek olmak üzere finans kurumları ve iş ortaklarıyla birlikte iş birliği yaptı. Dijital ödemeler, aynı zamanda kayıtlı ekonominin de olmazsa olmaz unsurlarından biri. Araştırmalar, dijital ödemelerin ekonomideki payı arttığında kayıt dışı ekonominin azaldığını, ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumlu etki yarattığını gösteriyor.

Turistlerin Visa kartla harcamaları yüzde 16 arttı

Türkiye’deki kart kabul ağının yaygınlığı, Visa’nın getirdiği uluslararası işlerlik ve ile dünyanın en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan ödeme altyapısı sayesinde turistler 40 yıldır Türkiye’de ödemelerini güvenle gerçekleştiriyor. Türkiye'de yabancı Visa kartlarıyla yapılan ödemeler, ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolar değerinde döviz girişi sağlıyor. Visa Akdeniz Turizm Analizine göre 2023 yılı, Visa kartlı ziyaretçi sayısında yıllık yüzde 20, Visa kartları ile yapılan turist harcamalarında ise yüzde 16 artışla, Türkiye'de turizmde rekorlar yılı oldu. 2018-2023 yılları arasındaki son 5 yılda, yabancı kartlarla yapılan ortalama harcamalar Akdeniz Havzasında yaklaşık 2 katına çıkarken, Türkiye’de 3 kata yakın büyüklüğe ulaştı.

Teknoloji ve inovasyon yatırımları ile know-how transferi

Visa, Türkiye’deki yolculuğu boyunca teknoloji alanında pek çok yeniliği Türkiye’ye getirdi. Visa Token Service teknolojisini devreye almak üzere, Türkiye’nin verisini Türkiye’de saklayacak şekilde ülkemizde inşa edilen veri merkezi 2022 yılında hayata geçti. Token’lar, kart sahibinin hassas verilerini benzersiz bir dijital kodla, değiştiriyor ve sahteciliği azaltmak üzere ekstra bir güvenlik katmanı sağlıyor. Bunun yanı sıra Visa, 2021'den bu yana 30’a yakın ilde şehir içi toplu ulaşımda temassız ödemeleri devreye aldı ve Türkiye’deki illerin yarıdan fazlasını kapsama hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, küçük işletmelerin dijital ticaretin getirdiği avantajlardan yararlanarak büyümesini desteklemek için akıllı telefonları POS terminallerine dönüştüren ve küçük işletmelerin basit bir dokunuşla temassız ödeme kabul etmelerini sağlayan Tap to Phone çözümünü de hayata geçirdi. Visa’nın Türkiye’deki 40 yıllık yolculuğuna bakıldığında teknoloji alanında Türkiye’ye önemli başka katkıları da dikkat çekiyor. Şirket 1993 yılında uygulamaya alınan BKM Switch sisteminde Türk bankalarının ATM ve POS ağlarının birbirinin kullanımına açılması için önemli bir know-how desteği sağladı. 1994 yılında ise uydu bağlantıları üzerinden uluslararası işlem yapmaya olanak veren VSAT (Visa Satellite) teknolojisini Türkiye’ye getirdi.

Visa, Türkiye’deki üye banka ve finans kuruluşları ile iş birliği içinde birçok yenilikçi çözümü de hayata geçirdi. Türkiye’de 2022'de Avrupa'nın ilk Visa Signature kartının lansmanı yapılırken 2010’da ise Avrupa'nın hem banka hem de kredi kartını aynı temassız kart üzerinde birleştiren ilk Visa Simply One' pazara sunuldu. 2006 yılında Avrupa'nın ilk dikey tasarımlı Visa kartı yine Türkiye’de kullanıma sunuldu. 1992 yılında ise dünyadaki ilk Visa Electron kartı yine Türkiye’de çıkarıldı.