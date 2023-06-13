Visa Türkiye'ye yeni genel müdür

Visa, 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, Samile Mümin'in Visa Türkiye Genel Müdürü olarak atadığını duyurdu.

Visa'dan yapılan açıklamaya göre, Mümin, Visa'nın, Avrupa'daki ana pazarlarından biri olan Türkiye'deki stratejisini sürdürme görevini üstlenecek. Mümin, yeni görevinde Visa Güney Avrupa Bölge Genel Müdürü Bea Larregle'ye rapor verecek ve İstanbul ofisinde görev yapacak.

Finansal hizmetler, analitik çözümler, kredi ve ödeme sistemleri alanlarında 25 yıllık deneyime sahip olan Samile Mümin, daha önce çok uluslu şirketlerde iş geliştirme ve ticari dönüşüm süreçlerini yönetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Mümin, Visa'ya katılmaktan, müşterileri ve iş ortaklarıyla Türkiye'deki dijital dönüşüme katkıda bulunacağı için heyecan duyduğunu bildirdi.

Dijital ödemelerin, ekonomilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Mümin, iş yerlerini ve tüketicileri desteklemek için hala yapılması gereken çok şey olduğunu, Visa'nın ağı ve uzmanlığının Türkiye'nin inovasyon yolculuğunu hızlandırmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu aktardı.

Visa Güney Avrupa Bölge Genel Müdürü Larregle ise "Samile'nin Türkiye'deki iş ortaklıklarımız için yeni bakış açıları ve fırsatlar getirerek büyük değer yaratacağından eminim. Onun atanması, Visa'nın Türkiye'ye olan bağlılığının ve ülkedeki varlığımızı daha da geliştirme çabamızın önemli bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, Samile Mümin, kariyerine Demirbank'ta başladı ve ardından HSBC Bank'ta devam etti. Sonrasında, Moody's şirketinin ardından Asseco'nun Güney Avrupa Bölgesi'nde Türkiye'de İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Mümin, 2012'de Experian'a katıldı ve burada iş geliştirme ve satış alanında farklı liderlik rolleri üstlendi. Mümin, 2020'de ise Experian Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.