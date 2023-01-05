Visa ve Asis Elektronik, temassız toplu ulaşımı 40 ilde yaygınlaştıracak

Visa ve Asis Elektronik, toplu ulaşımda temassız özellikli kartların kabulünü Türkiye’de yaygınlaştırmak üzere iş birliği yaptı.Şimdiden 11 ilde hayata geçen iş birliği kapsamında kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla toplu taşıma geçiş ücretinin temassız olarak kolayca ödenebilmesi sağlanıyor.

Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde bu kolaylığın 40 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Kart kabul altyapısının İş Bankası tarafından sağlandığı uygulamanın hayata geçtiği şehirlerdeki tüketiciler, yalnızca kendi yaşadıkları şehirde geçen bilet veya toplu taşıma biniş kartı kullanmak yerine, cüzdanlarındaki temassız özellikli kartlarla toplu ulaşım araçlarına binebilecek.

Uygulamada yurt dışında basılmış olan temassız özellikli kartlar da geçerli olacak. Bu sayede söz konusu illerin turist dostu, erişilebilir ve kapsayıcı akıllı şehirler arasındaki konumu güçlenmiş olacak.

Yabancı ödeme kartları da kullanılacak

Visa ve Asis Elektronik iş birliği ile İş Bankası kart kabul altyapısıyla Balıkesir, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Kütahya, Malatya, Mersin, Sakarya, Samsun, Van ve Yalova olmak üzere 11 ilde toplu taşıma araçlarında temassız özellikli kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla geçişler şimdiden hayata geçti. Uygulamanın diğer illerde de kademeli olarak devreye alınması planlanıyor.

Ulaşımda temassız özellikli yabancı ödeme kartlarının da kullanımını sağlayan sistem sayesinde projede kapsanan illerin turistik değeri de artmış olacak. Bu şehirleri ziyaret eden yerli veya yabancı turistler, nereden bilet alınacağını düşünmeden, bilet veya ulaşım kartı dolum sırasında beklemeden turnikelerden temassız özellikli kartlarıyla kolayca geçiş imkânı bulabilecek.

Karta para yüklemeye son

Visa’nın şehirleri daha akıllı ve yaşanabilir kılma vizyonuyla çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Visa Güney Avrupa İş Geliştirme Başkanı Jak Telyaz, “Global standartlarımız çerçevesinde geliştirilen akıllı ulaşım çözümüyle, yolcular her gün kullandıkları gerek yurt içi, gerek yurt dışı temassız özellikli kredi ve banka kartları ile ön ödemeli kartlar veya bunların yüklü olduğu mobil cihazlar ile doğrudan turnikelerden geçiş yapabilecek.

Bu uygulama para taşıma veya ulaşım kartına para yükleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı için hem yerli kullanıcılar hem de turistler için çok daha rahat ve konforlu bir şehir içi toplu ulaşım deneyimi sunuyor. 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz temassız toplu ulaşım projesinden sonra şimdi de Asis iş birliği ve İş Bankası’nın kart kabul altyapısı ile Türkiye’deki illerin yarıya yakınında hayata geçireceğimiz bu yeniliği şimdiden 11 ilimizde sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

İş birliğinin kapsamı genişletiliyor

Akıllı şehir ve fintech teknolojileri geliştiren Asis Elektronik Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özyürek “Elektronik ücret toplama sistemlerimiz ve akıllı şehirler için geliştirdiğimiz teknolojilerle ulaşım sektörüne paydaşlarımızla birlikte entegre çözümler sunuyoruz.

Visa ile yaptığımız iş birliği şehir hatlarını kullanan vatandaşlarımıza, yerli ve yabancı turistlere üstün teknolojinin sağladığı kolaylıklarla hizmet edecek. İş birliğimizi Türkiye’nin farklı illerinde de genişletme hedefi ve heyecanı içerisindeyiz” dedi.

"Yenilikçi deneyimin parçası olacağız"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle İş Bankası’nın ödeme sistemleri alanında müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümleri hayata geçirmeyi sürdürdüğünü belirterek, “Bankamız kart kabul altyapısı ile Visa ve Asis Elektronik iş birliği kapsamında toplu ulaşımda temassız kart kullanımı hizmetinin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması ile daha fazla kullanıcı bu kolaylıktan faydalanacak.

Günlük hayatta hız beklentisinin yüksek olduğu şehir içi ulaşımda, kullanıcıların farklı şehir içi ulaşım kartına sahip olmasına gerek duymayacağı bu yenilikçi deneyimin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.