Visa ve The Walt Disney Company'den iş birliği: Disney' hayranlarına birçok avantaj sunulacak

Visa bu uzun vadeli iş birliği ile Disneyland Paris’in yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki Disney mağazalarının ve Disney Theatrical Group’un da resmi ödeme ortağı olacak. Aynı zamanda, Disney’in diğer iş kollarıyla da yepyeni fırsatları keşfederek, Disney hayranlarına unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

Visa ve Disney iş birliği, Visalılara fırsatlar sunacak

Visa’nın Disney ile imza attığı iş birliği, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki Visa kullanıcılarına Disney’in ürün ve hizmetlerinde özel fiyatlar, ön satışlar ve rezervasyonlara erişim, özel olarak tasarlanmış etkinliklere ve deneyimlere davetiyeler gibi benzersiz fırsatlar sunacak. Aynı zamanda sınırlı sayıda Visa kullanıcısı, Disneyland Paris’te Animagique Theater ve Stitch Live!'a da ayrıcalıklı erişim şansına sahip olacak. Disney Theatrical Group ve Disney Store'da geçerli olacak ek avantajlar ise gelecek dönemde açıklanacak.

Visa ayrıca Disney'in platform ve uygulamalarına dijital ödeme çözümlerini entegre etme konusundaki uzmanlığını da sunacak. Bu iş birliğinin sonucunda Visa, imza attığı önemli spor sponsorluklarına dünyanın önde gelen eğlence ve seyahat markalarından biri ile kurduğu ortaklığı da ekleyerek, müşterilerine ve kart sahiplerine sunduğu deneyimleri daha da ileriye taşıyacak.

‘Disney gibi değerli bir markanın ödeme ortaklığını üstlenmekten gurur duyuyoruz’

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, "Visa olarak, Disney hayranlarına kesintisiz ve güvenli bir ödeme deneyimi sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital ödeme çözümlerimiz, artık Disneyland Paris’te, Disney müzikallerine bilet alırken ya da Disney mağazalarından alışveriş yaparken Disney hayranlarının unutulmaz anlarına eşlik edecek. Ayrıca bu iş birliğiyle Visa kart sahiplerine, Disney'in ürün ve hizmetlerinde benzersiz avantajlar sunmayı hedefliyoruz. Spor sponsorluklarındaki güçlü geçmişimizin ardından, Disney gibi değerli bir marka ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

The Walt Disney Company Kurumsal İş Birlikleri ve Kart Hizmetleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Cathy Cline, "Visa ile Amerika Birleşik Devletleri’nde başarıyla sürdürdüğümüz iş birliğimizi bu stratejik ortaklık ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Artık Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde de Visa ile çalışacağız. Visa, tıpkı Disney gibi yenilikçi, yaratıcı ve müşteri hizmetlerini odağına alan bir marka. Visa’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Disneyland Paris, Disney Theatrical Group ve Disney Store’un resmi ödeme ortağı olması, Disney hayranlarına kolay ve güvenli ödeme imkânı tanırken, Visa kart sahiplerine de çok özel imkanlar sağlayacak” dedi.

Visa ve Disney arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun yıllardır devam eden iş birliği, geçtiğimiz yıl Disney’in 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, Visa’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde üstlendiği resmi ortaklık ve bir dizi sponsorluk ile de taçlanmıştı.