Visa'dan dünya genelinde 67 milyon KOBİ’ye dijital destek

Visa dünya çapında 50 milyon KOBİ'nin dijital dönüşümünü desteklemeye yönelik üç yıllık taahhüdünde hedefini aşarak yaklaşık 67 milyon KOBİ'ye ulaştığını açıkladı.

Dünya çapında işletmelerin yüzde 90’ı KOBİ

Küresel ekonominin belkemiği konumunda olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, dünya genelindeki toplam işletme sayısının yaklaşık %90'ını, küresel istihdamın ise %50'den fazlasını oluşturuyor. Visa'nın 50 milyon KOBİ'ye dijital destek sağlama hedefiyle 2020'de duyurduğu üç yıla yayılan taahhüdü sayesinde, KOBİ'ler her geçen gün biraz daha dijitalleşen ticaret ekosisteminde değişen ödeme ve tahsilat ihtiyaçlarını karşılama fırsatını bulurken, verilen eğitimler ile finansal yetkinliklerini geliştirme olanağını da elde ettiler.

Visa Türkiye’de KOBİ’lerin dijitalleşmesini farklı programlarla destekliyor

Visa, Türkiye’de de KOBİ’lerin dijitalleşmesi alanında uzun yıllardır çalışmalar yürütüyor. Visa’nın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve TÜRKONFED ile 18 ilde yürüttüğü İşimi Yönetebiliyorum programı ile KOBİ’lere büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek üzere finansal disiplin ve dijitalleşme başlıkları altında yüz yüze ve online eğitimler veriliyor. Ayrıca program kapsamında KOBİ'lerin e-ticarete geçişlerine yönelik dijitalleşme destek programı yürütülüyor ve üçte biri deprem bölgesinden olmak üzere mikro işletmelere mentorluk hizmeti veriliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa’nın, KOBİ’lerin artan dijitalleşme ihtiyacına yönelik hayata geçirdikleri Türkiye’nin dijital dönüşüm üssü olan Akıllı KOBİ Platformu da, KOBİ’lere ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri aynı çatı altında karşılama imkanını sunuyor. 800’ün üzerinde teknoloji şirketinin yer aldığı Akıllı KOBİ, geniş bir ekosistemi KOBİ’lerle buluşturan ilk ve hala en kapsamlı platform olma özelliğine sahip.

Visa’nın UNDP ve Habitat Derneği ile gerçekleştirdiği Emekten Sepete Programı ile ise kadın kooperatiflerinin satışlarını e-ticaret platformları veya kendi web siteleri üzerinden yapmalarına yönelik eğitimler alarak, ürünlerini ülke genelinde satmaları hatta yurt dışına ihraç etmeleri sağlanıyor.

“KOBİ’lerin dijitalleşmesini çok boyutlu bir yaklaşımla ele alıyoruz”

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, “Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketlerin %99’dan fazlasını oluşturan KOBİ’lerin güçlendirilmesi, Visa olarak ülkemizde önceliklendirdiğimiz alanlardan biri. Açıkladığımız küresel sonuçlar Türkiye’de yürüttüğümüz çalışmaları da kapsıyor. 2024, Visa’nın Türkiye’de faaliyet gösterdiği 40. yıl olması bakımından bizim için özel bir yıl. 40 yıldır ülkemiz ekonomisinin dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerin de dijitalleşmesini de çok boyutlu bir yaklaşımla ele alarak ticaretin nitelikli bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Dünya genelinde KOBİ’lere özel çözümler

Visa’nın dünya genelinde küçük ve orta ölçekli işletmeleri dijitalleştirme hedefi, KOBİ’leri güçlendirme taahüdünün başlıklarından yalnızca birini oluşturuyor. Visa’nın KOBİ’ler için sunduğu pek çok ödeme ve tahsilat çözümü arasında ticari kredi ve banka kartları, sadakat programları, ödemelerin yönetimini kolaylaştıran çözümler, sahtecilikle mücadele ve güvenlik hizmetleri gibi ürün ve hizmetler yer alıyor.