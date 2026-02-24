Visa’dan kadın girişimcilere destek: She’s Next, Şekerbank ve GİRVAK iş birliğiyle Anadolu’ya açılıyor

Bugüne kadar binlerce kadın girişimcinin büyüme yolculuğuna katkı sağlayan Visa’nın küresel inisiyatifi She’s Next programı, Şekerbank ve Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) iş birliğiyle ilk kez Türkiye’de hayata geçiyor. She’s Next Türkiye programı ile özellikle Anadolu’nun farklı bölgelerinde kendi işletmesini yürüten kadın girişimcilere ve üreticilere, işlerini büyütmelerine destek olacak kapsamlı bir eğitim ve mentörlük programı sunulacak. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ise She’s Next Türkiye mezun ağına dahil olarak gelişim fırsatlarından yararlanmaya devam edecek. Eğitim sürecinin ardından finale kalan projeler ise çeşitli kategorilerde desteklerle ödüllendirilecek.

She’s Next Türkiye programına tarım, gıda ve tekstil alanları öncelikli olmak üzere, kadın liderliğindeki en az bir yıldır faaliyette bulunan küçük ölçekli işletmeler başvurabilecek. Programa başvurular 29 Mart 2026 tarihine kadar www.shesnextturkiye.org üzerinden yapılabilecek.

İki yılda 1.000 kadın girişimciye eğitim desteği

She’s Next Türkiye programına başvuran ve ön elemeden geçen kadın girişimciler, 4 ay boyunca küçük işletmelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış finansal dayanıklılık, sürdürülebilirlik yönetimi, dijitalleşme ve uluslararası ticaret gibi 9 stratejik kategoride 40 saate yakın uygulamalı eğitim ve mentörlük desteğiyle yetkinliklerini geliştirecek. Kadın girişimciler, büyüme hedefleri doğrultusunda eğitim ve mentörlük desteği alırken, aynı zamanda alanında uzman isimlerle bir araya gelerek işlerini güçlendirecek yol haritalarını en doğru stratejilerle oluşturma imkânı elde edecek. Program kapsamında 2 yılda toplamda 1.000 kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Mezun ağı ile sürekli gelişim fırsatı

Eğitimler sonunda mezun olan tüm girişimciler She’s Next Türkiye mezun ağına dahil olarak program kapsamında gelişim fırsatlarından yararlanmaya devam edecekler. Eğitimlerin ardından finale kalan ilk üç kadın girişimciden birinci seçilen girişimci 250 bin TL’lik para ödülünün yanı sıra mentörlük desteği ve yatırım görüşmeleri imkânına da sahip olacak. Program kapsamında Yerelde Değişim Yaratan Kadın Ödülü’nün sahibine Yönetici Gelişim ve Liderlik Programına katılma hakkı ve mentörlük desteği sağlanacak. Yenilik Yaratan Kadın Ödülü’nün kazananı ise Türkiye’nin dijital ekosisteminde inovasyonu desteklemek ve hızlandırmak amacıyla yürütülen Visa İnovasyon Programı’na aday gösterilme hakkı elde edecek ve yatırım görüşmeleri gerçekleştirme imkânına sahip olacak.

Gelişim yolculuğuna başlamak isteyenlere de açık…

She’s Next Türkiye, programa başvuru kriterlerini henüz karşılamayan ancak gelişim yolculuğuna başlamak isteyen kadın girişimcileri de kapsamına alacak. She’s Next Türkiye Kadın Girişimci Topluluğu’na dahil olan tüm kadın girişimciler, programdan bağımsız olarak alanında uzman isimler tarafından hazırlanan çevrim içi eğitimlere erişebilecek, güncel girişimcilik trendlerini ve fırsatlarını takip edebilecek.

Samile Mümin: 40'ı aşkın ülkede binlerce kadının başarı hikayesine tanıklık ettik

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, programla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kadın girişimciler, ekonominin büyümesinde ve toplumların dönüşümünde kritik bir rol oynuyor. Bugüne dek 40'ı aşkın ülkede binlerce kadının başarı hikayesine tanıklık eden küresel programımız She’s Next’i Şekerbank ve Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle Türkiye’ye getirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Amacımız küçük işletmelerde finansmana erişim, dijitalleşme ve etkili network oluşturma gibi en temel gelişim alanlarında çözümler sunarak destek olmak. Bu programla, Visa’nın küresel vizyonu ve inovasyondaki öncülüğünü, Şekerbank’ın yerel gücü ve sürdürülebilir bankacılık deneyimiyle birleştiriyoruz. Böylece globalleşmek isteyen kadın girişimcilerle, inovasyonla fark yaratmayı hedefleyen kadın girişimcileri aynı platformda buluşturacağız. Bu değerli iş birliği için Şekerbank ve Türkiye Girişimcilik Vakfı’na teşekkür ediyorum.”

Aybala Şimşek Galpin: Kadın girişimcilere kullandırdığımız kredi hacmini son iki yılda 5 katına yükselttik

Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, She’s Next Türkiye programıyla ilgili şunları söyledi: “Kapsayıcı bankacılıktaki 72 yıllık öncü rolümüz doğrultusunda uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun üretenleri arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Visa’nın birçok ülkede başarıyla yürüttüğü She’s Next programını, GİRVAK’ın girişimcilik alanındaki uzmanlığını da yanımıza alarak Anadolu’daki yüzlerce kadın girişimciye ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bankamız bilançosundaki yurt dışı kaynağın önemli bir kısmını kadın sahipliği ya da yöneticiliği bulunan küçük işletmelerin ya da kadın istihdamına yönelik işletme ve KOBİ’lerin finansmanı için ediniyoruz. Bu kapsamda kadın girişimcilere kullandırdığımız kredi hacmini son iki yılda 5 katına yükselttik. Hem finansman sağlayarak hem de finansal okur yazarlık ve girişimcilik başta olmak üzere eğitim desteğiyle Türkiye’nin dört bir yanında kadınlarımızın üretime ve ekonomiye daha etkin katılımı için çalışmaya devam edeceğiz. “

Mehru Öztürk: She’s Next, kadın girişimcilerimizi daha cesur hedeflere taşıyacak önemli bir adım olacak

GİRVAK Genel Müdürü Mehru Öztürk: “She’s Next ile Türkiye’deki kadın girişimcileri birbirini destekleyecekleri bir toplulukta bir araya getireceğimiz için çok heyecanlıyız. Kadınların girişimcilik yolculuğunda yalnız yürümeyecekleri ve ihtiyaç duydukları desteği hissedebilecekleri bir toplulukta buluşmalarının çok değerli olduğunu biliyoruz. Araştırmalar, kadınların erkeklere kıyasla %36 oranla daha az yüksek büyüme hedefi koyduğunu gösteriyor. Bu yalnızca bir veri değil; kadınların sermayeye erişim, doğru rehberlik ve görünürlük gibi kritik alanlarda karşılaştığı yapısal engellerin sonucu. She’s Next, tam da bu engelleri görünür kılmak ve birlikte aşmak için tasarlandı. Kadın girişimcilerin görünürlüğünü artıracak, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve küresel ağlara uzanabilecekleri bir alan inşa ediyoruz. Visa ve Şekerbank gibi güçlü partnerlerimizle bu yolculuğa başlamak bizi çok heyecanlandırıyor; çünkü biliyoruz ki She’s Next, kadın girişimcilerimizi daha cesur hedeflere taşıyacak önemli bir adım olacak.” dedi.

She’s Next programına kimler başvurabilir?

Programa, en az bir yıldır faaliyet gösteren, yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında olan, büyüme potansiyeli yüksek ve kurucusu, kurucu ortağı veya çoğunluk hissedarı (%51 ve üzeri) kadın olan girişimler başvurabilir. Tarım, gıda ve tekstil alanlarında öncelikli olmak üzere, dijitalleşme/globalleşme ve inovasyon odaklı girişimler bu programa katılabilecek.

She’s Next hakkında:

Visa’nın She’s Next programı, kadın girişimciliğini güçlendirmeye odaklanan ve 40’tan fazla ülkede başarıyla yürütülen bir küresel girişimdir. Program ile bugüne kadar dünya genelinde binlerce kadının desteklenmesine ve büyümesine katkı sağlanmıştır. Türkiye’de ilk defa bu yıl Şekerbank ve Türkiye Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilmektedir. She’s Next, kadın girişimcilerin işlerini büyütürken ihtiyaç duydukları tüm araçları bir araya getiren, sonuç odaklı bir gelişim ekosistemidir. Katılımcılara sunulan kapsamlı destekler arasında hedeflenmiş eğitimler, birebir mentörlük, yatırımcılarla buluşma imkânları, güçlü bir topluluk ağı ve PR/medya görünürlüğü yer almaktadır. Programın temel hedefi, kadın girişimcilerin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme yakalamasını sağlayarak toplumsal etkiyi artırmaktır.