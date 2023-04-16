Visa’dan sürdürülebilir dünya için ‘Dönüşüm Ekonomisi’ modeli

Visa sürdürülebilirlik yönünde yapıcı adımlar atmak isteyenler için dönüşüm ekonomisi kapsamında 6 ekonomik faaliyet önerdi: Kirala, yeniden doldur, tamir et, yeniden dağıtıma sok, ikinci el sat ve kullanım ömrü tamamlandığında iade et. Visa için Opinium araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 87'si en az bir dönüşüm ekonomisi faaliyetini gerçekleştirdiğini söyledi.

“İkinci el sat” etkinliği daha kabullenilmiş olarak öne çıkarken, tüketicilerin yüzde 27’si tamir edilmiş veya yenilenmiş ürünleri satın alabileceklerini söyledi. Tamire olumlu bakanlar 65 yaş üstü kişilerden oluşurken yeniden doldurma da tüketicilerin neredeyse 3’te 1’i tarafından tercih edildi. Kullanım ömrünü tamamlayan ürünlerin iadesi ise tüketicilerin gelecekte benimseme olasılığı en yüksek davranış olarak öne çıkıyor.

Visa Güney Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, “Tüketime dayalı bir ekonomiden döngüsel ve kendini yenileyen bir ekonomiye geçiş başlı başına bir dönüşüm anlamına geliyor. Dönüşüm Ekonomisi adını verdiğimiz iyileştirici ekonomiye geçişin herkesi kapsaması ve herkes tarafından erişilebilir olmasını istiyoruz” dedi.

KOBİ'ler için yeni fırsatlar sunuyor, işleri artırıyor

Tüketici tercihleri değiştikçe, işletmeler için fırsatlar da değişiyor. Avrupa'da döngüsel ekonomiye geçişin 2030 yılına kadar 900 milyar Euro'luk bir ekonomik fırsat yaratacağı tahmin ediliyor ve veriler işletmelerin de fırsatı algıladığını gösteriyor. Dönüşüm Ekonomisi hizmetlerini sunan KOBİ'lerin yıllık gelirleri son iki yılda %22 oranında artarken, büyüme potansiyellerinin daha fazla olduğu görülüyor.

Tüketicilerin çoğu (%69), Dönüşüm Ekonomisini benimseyen işletmelerden ürün veya hizmet satın alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Avrupa genelinde ankete katılan KOBİ’lerin neredeyse tamamı (%91) daha sürdürülebilir iş yapış şekillerini benimsemek istediğini söylerken, dörtte biri ise gelirlerinin %20'sini bu yönde yatırım yapmak için kullanabileceklerini belirtiyor.