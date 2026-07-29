Visa'nın ikinci çeyrek karı beklentileri aştı

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Visa'nın 30 Haziran'da sona eren çeyrekte net geliri yıllık bazda yüzde 14 artarak 11,63 milyar dolar oldu. Böylece şirket, 11,39 milyar dolar seviyesindeki piyasa beklentisini geride bıraktı.

Şirketin düzeltilmiş net kârı 6,3 milyar dolar olurken, hisse başına düzeltilmiş kârı 3,32 dolar olarak gerçekleşti. Analistlerin ortalama beklentisi hisse başına 3,23 dolar seviyesindeydi.

Ödeme hacmi 4 trilyon doları aştı

Visa ağındaki ödeme hacmi sabit kur bazında yüzde 10 artarak şirket tarihinde ilk kez 4 trilyon doların üzerine çıktı. İşlenen işlem sayısı da aynı dönemde yüzde 10 yükseldi.

Sınır ötesi ödeme hacmi ise Dünya Kupası'nın desteklediği seyahat talebiyle yüzde 13 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 12 olmuştu.

ABD'de fiziki kartla yapılan harcamalar hızlanırken, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan bazı şehirlerde maç günlerinde kartlı işlem sayısı yüzde 20'ye varan artış kaydetti. Sınır ötesi harcamalarda en güçlü büyüme eğlence ve restoran kategorilerinde görüldü.

Çalışan sayısını azaltacak

Şirketin faaliyet giderleri personel maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 19 yükselerek 4,8 milyar dolar oldu.

Visa, verimliliği artırma çalışmaları kapsamında ağırlıklı olarak teknoloji ve ürün ekiplerinde olmak üzere çalışanlarının yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkaracağını açıkladı.

Güçlü finansal sonuçlara rağmen Visa hisseleri kapanış sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.